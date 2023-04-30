https://sputnikarabic.ae/20230430/الدفاع-السعودية-قواتنا-الجوية-تواصل-مشاركتها-في-مناورات-أنيوخوس-2023-باليونان-صور-1076483668.html
"الدفاع السعودية": قواتنا الجوية تواصل مشاركتها في مناورات أنيوخوس 2023 باليونان.. (صور)
"الدفاع السعودية": قواتنا الجوية تواصل مشاركتها في مناورات أنيوخوس 2023 باليونان.. (صور)
أكدت وزارة الدفاع السعودية أن القوات الجوية للمملكة تواصل مشاركتها في مناورات "أنيوخوس 2023"، باليونان. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T12:40+0000
2023-04-30T12:40+0000
2023-04-30T12:40+0000
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ووفق ما نشرته وزارة الدفاع السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الجتماعي تويتر، قالت: القوات الجوية تواصل مشاركتها في مناورات تمرين "أنيوخوس 2023" في قاعدة أندرا فيدا باليونان.وأرفقت الوزارة السعودية عددا من الصور لطائراتها في سماء اليونان أثناء مشاركتها، إضافة إلى صور لبعض قواتها المشاركة في المناورات.ووفق تصريحات رسمية سعودية فإن المناورات تستهدف "الرفع من مستوى الجاهزية القتالية لدى القوات الجوية الملكية السعودية، دعماً لأواصر العلاقة العملياتية بين قواتنا الجوية والقوات الجوية المشاركة".طالع أيضا: انطلاق مناورات "عين الصقر 3" بين السعودية واليونان
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أخبار السعودية اليوم, اليونان, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار السعودية اليوم, اليونان, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
"الدفاع السعودية": قواتنا الجوية تواصل مشاركتها في مناورات أنيوخوس 2023 باليونان.. (صور)
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أكدت وزارة الدفاع السعودية أن القوات الجوية للمملكة تواصل مشاركتها في مناورات "أنيوخوس 2023"، باليونان.
ووفق ما نشرته وزارة الدفاع السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الجتماعي تويتر، قالت: القوات الجوية تواصل مشاركتها في مناورات تمرين "أنيوخوس 2023" في قاعدة أندرا
فيدا باليونان.
وأرفقت الوزارة السعودية
عددا من الصور لطائراتها في سماء اليونان أثناء مشاركتها، إضافة إلى صور لبعض قواتها المشاركة في المناورات.
وانطلقت مناورات تمرين "أنيوخوس 2023"، بقاعدة "أندرا فيدا" الجوية بجمهورية اليونان، بمشاركة العديد من الدول، حيث تشارك القوات الجوية السعودية فيها بمنظومة طائرات إف 15 إس أي، التي تمتلكها المملكة.
ووفق تصريحات رسمية سعودية فإن المناورات تستهدف "الرفع من مستوى الجاهزية القتالية لدى القوات الجوية الملكية السعودية، دعماً لأواصر العلاقة العملياتية بين قواتنا الجوية والقوات الجوية المشاركة".