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الرئيس الإيراني: أي زعزعة بأمن العراق زعزعة لأمننا
الرئيس الإيراني: أي زعزعة بأمن العراق زعزعة لأمننا
اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن أي زعزعة بأمن العراق يعد زعزعة لأمن بلاده. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T05:39+0000
2023-04-30T05:39+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، السبت، بالعاصمة الإيرانية طهران، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الرئيس الإيراني: "علاقاتنا مع العراق جيدة، ونسعى للوصول إلى تبادل تجاري لمستويات أعلى".ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق بلغ أكثر من 10 مليارات يورو.ووصل الرئيس العراقي على رأس وفد رفيع المستوى صباح اليوم العاصمة الإيرانية في زيارة رسمية.ويضم الوفد المرافق كلا من وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، ووزير الكهرباء، زياد علي فاضل، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.وكانت الرئاسة العراقية قد أعلنت أن "رشيد توجه على رأس وفد رفيع المستوى إلى طهران في زيارة رسمية"، لافتة إلى أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".
https://sputnikarabic.ae/20230429/رئيس-الاتحاد-الإيراني-لكرة-القدم-يصل-إلى-السعودية-1076453607.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار

الرئيس الإيراني: أي زعزعة بأمن العراق زعزعة لأمننا

05:39 GMT 30.04.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن أي زعزعة بأمن العراق يعد زعزعة لأمن بلاده.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، السبت، بالعاصمة الإيرانية طهران، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال الرئيس الإيراني: "علاقاتنا مع العراق جيدة، ونسعى للوصول إلى تبادل تجاري لمستويات أعلى".
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق بلغ أكثر من 10 مليارات يورو.
ووصل الرئيس العراقي على رأس وفد رفيع المستوى صباح اليوم العاصمة الإيرانية في زيارة رسمية.
ويضم الوفد المرافق كلا من وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، ووزير الكهرباء، زياد علي فاضل، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.
وكانت الرئاسة العراقية قد أعلنت أن "رشيد توجه على رأس وفد رفيع المستوى إلى طهران في زيارة رسمية"، لافتة إلى أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".
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