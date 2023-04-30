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https://sputnikarabic.ae/20230430/السفير-الروسي-لدى-وارسو-المدرسة-التابعة-للسفارة-ستستأنف-عملها-في-مايو-1076480455.html
السفير الروسي لدى وارسو: المدرسة التابعة للسفارة ستستأنف عملها في مايو
السفير الروسي لدى وارسو: المدرسة التابعة للسفارة ستستأنف عملها في مايو
صرح السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، بأن المدرسة التابعة للسفارة الروسية في بولندا ستستأنف عملها في 10 مايو في مبنى آخر. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T10:44+0000
2023-04-30T10:44+0000
العالم
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وقال السفير أندرييف "بعد 9 مايو/ أيار ستكون هناك حاجة إلى أسبوع لإزالة المعدات وممتلكات المدرسة ووضعها في مكان جديد".وتابع أندرييف قائلا: "بعد تنظيم كل هذا، أعتقد أن الفصول ستُعقد كالمعتاد اعتبارًا من 10 مايو".وأوضح السفير أنه في الوقت الحالي، يواصل الموظفون وممثلو السفارة إخراج ممتلكات المدرسة الموجودة هناك من مبنى المدرسة.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها سترد بقسوة على استيلاء السلطات البولندية على مدرسة السفارة في وارسو، لافتة إلى أن هذه التصرفات من جانب بولندا تعد عدائية.وقالت الخارجية الروسية في بيانها إن "مثل هذه الخطوة الوقحة من قبل وارسو التي تتجاوز إطار التواصل الحضاري بين الدول لن تبقى دون رد فعل صارم".وأكدت الخارجية أن موسكو تعتبر هذه "الأعمال العدائية انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وتعديًا آخر على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في بولندا".
https://sputnikarabic.ae/20230429/الخارجية-الروسية-موسكو-سترد-بقسوة-على-استيلاء-السلطات--البولندية-على-مدرسة-السفارة-في-وارسو-1076453891.html
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العالم
العالم

السفير الروسي لدى وارسو: المدرسة التابعة للسفارة ستستأنف عملها في مايو

10:44 GMT 30.04.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالسفارة الروسية في بولندا
السفارة الروسية في بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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صرح السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، بأن المدرسة التابعة للسفارة الروسية في بولندا ستستأنف عملها في 10 مايو في مبنى آخر.
وقال السفير أندرييف "بعد 9 مايو/ أيار ستكون هناك حاجة إلى أسبوع لإزالة المعدات وممتلكات المدرسة ووضعها في مكان جديد".
وتابع أندرييف قائلا: "بعد تنظيم كل هذا، أعتقد أن الفصول ستُعقد كالمعتاد اعتبارًا من 10 مايو".
وأوضح السفير أنه في الوقت الحالي، يواصل الموظفون وممثلو السفارة إخراج ممتلكات المدرسة الموجودة هناك من مبنى المدرسة.
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
الخارجية الروسية: سنرد بقسوة على استيلاء السلطات البولندية على مدرسة السفارة في وارسو
أمس, 11:02 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها سترد بقسوة على استيلاء السلطات البولندية على مدرسة السفارة في وارسو، لافتة إلى أن هذه التصرفات من جانب بولندا تعد عدائية.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها إن "مثل هذه الخطوة الوقحة من قبل وارسو التي تتجاوز إطار التواصل الحضاري بين الدول لن تبقى دون رد فعل صارم".
وأكدت الخارجية أن موسكو تعتبر هذه "الأعمال العدائية انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وتعديًا آخر على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في بولندا".
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