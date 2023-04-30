https://sputnikarabic.ae/20230430/السيسي-يشدد-على-ضرورة-امتناع-أي-طرف-خارجي-عن-التدخل-في-الأزمة-السودانية-1076487459.html
السيسي يشدد على ضرورة امتناع "أي طرف خارجي" عن التدخل في الأزمة السودانية
السيسي يشدد على ضرورة امتناع "أي طرف خارجي" عن التدخل في الأزمة السودانية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة السودانية للحيلولة دون تفاقهما. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T14:46+0000
2023-04-30T14:46+0000
2023-04-30T14:46+0000
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقاء جمعه في قصر الاتحادية بالقاهرة، برئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، بحثا خلاله تطورات الأزمة في السودان، ومجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى العلاقات المصرية اليابانية وسبل تعزيزها.وقال السيسي "أوضحت الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري، والدائم والشامل، لإطلاق النار في السودان".كما شدد الرئيس المصري على أهمية امتناع أي طرف خارجي، عن التدخل في الأزمة، باعتبارها شأنًا سودانيًا خالصًا بما يسهل من نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها"، وفق قوله.وأضاف السيسي "استعرضت الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية، التي تم إقرارها في مصر، في إطار تحفيز بيئة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، على مدار الأعوام الماضية وكذلك الحوافز والضمانات، التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين".كما أكد السيسي على دعوته للحكومة اليابانية لتشجيع شركات بلادها لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان اليوم، إن "المباحثات تطرقت إلى الجهود الجارية لصون وترسيخ السلم والأمن على المستوى الدولي، حيث جرى تبادل لوجهات النظر حول عدة موضوعات، من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية، وجهود منع انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن".كما تم تناول اللقاء تطورات عدد من القضايا الإقليمية لاسيما القضية الفلسطينية، وسد النهضة.وتابع البيان "فيما يتعلق بالسودان، تم التوافق بشأن ضرورة تحقيق وتثبيت وقف إطلاق النار، ودفع جهود الحوار السياسي واستكمال المرحلة الانتقالية".وأضاف "كما ثمن رئيس الوزراء الياباني في هذا الصدد المساعدة التي قدمتها مصر لإجلاء الرعايا اليابانيين من السودان، متقدماً بخالص التعازي إلى مصر حكومةً وشعباً في استشهاد أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالخرطوم أثناء أداء واجبه".
https://sputnikarabic.ae/20230427/توجيه-من-السيسي-بشأن-السودانيين-القادمين-إلى-مصر-1076380985.html
https://sputnikarabic.ae/20230430/وزير-الخارجية-السعودي-يجري-مباحثات-بشأن-الأوضاع-في-السودان-مع-مبعوث-البرهان-1076484685.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار اليابان, أخبار السودان اليوم, الأخبار
العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار اليابان, أخبار السودان اليوم, الأخبار
السيسي يشدد على ضرورة امتناع "أي طرف خارجي" عن التدخل في الأزمة السودانية
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل في الأزمة السودانية للحيلولة دون تفاقهما.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقاء جمعه في قصر الاتحادية بالقاهرة، برئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا
، بحثا خلاله تطورات الأزمة في السودان، ومجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى العلاقات المصرية اليابانية وسبل تعزيزها.
وقال السيسي "أوضحت الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري، والدائم والشامل، لإطلاق النار في السودان".
كما شدد الرئيس المصري
على أهمية امتناع أي طرف خارجي، عن التدخل في الأزمة، باعتبارها شأنًا سودانيًا خالصًا بما يسهل من نزع فتيل الأزمة، ويحول دون تفاقمها"، وفق قوله.
وأضاف السيسي "استعرضت الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية، التي تم إقرارها في مصر، في إطار تحفيز بيئة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، على مدار الأعوام الماضية وكذلك الحوافز والضمانات، التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين".
كما أكد السيسي على دعوته للحكومة اليابانية لتشجيع شركات بلادها لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.
ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان اليوم، إن "المباحثات تطرقت إلى الجهود الجارية لصون وترسيخ السلم والأمن على المستوى الدولي، حيث جرى تبادل لوجهات النظر حول عدة موضوعات، من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية، وجهود منع انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
كما تم تناول اللقاء تطورات عدد من القضايا الإقليمية لاسيما القضية الفلسطينية، وسد النهضة
.
وتابع البيان "فيما يتعلق بالسودان، تم التوافق بشأن ضرورة تحقيق وتثبيت وقف إطلاق النار، ودفع جهود الحوار السياسي واستكمال المرحلة الانتقالية".
وأضاف "كما ثمن رئيس الوزراء الياباني في هذا الصدد المساعدة التي قدمتها مصر لإجلاء الرعايا اليابانيين من السودان، متقدماً بخالص التعازي إلى مصر حكومةً وشعباً في استشهاد أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالخرطوم
أثناء أداء واجبه".