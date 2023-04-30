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https://sputnikarabic.ae/20230430/الطيران-المدني-السوداني-يعلن-تمديد-إغلاق-المجال-الجوي-للبلاد-حتى-13-مايو-المقبل-1076494307.html
الطيران المدني السوداني يعلن تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 13 مايو المقبل
الطيران المدني السوداني يعلن تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 13 مايو المقبل
أعلنت سلطات الطيران المدني السوداني، اليوم الأحد، "تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد باستثناء طائرات الإجلاء والمساعدات". 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T16:59+0000
2023-04-30T17:18+0000
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وقال الطيران المدني السوداني، في بيان له، إنه "قرر تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 13 مايو/ أيار المقبل باستثناء رحلات المساعدات وإجلاء الرعايا".يأتي ذلك مع استمرار الصراع في السودان بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والمستمر للأسبوع الثالث.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد.وحتى الساعة 14:30 (توقيت غرينتش)، لم يعلق الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان على قرار "الدعم السريع" تمديد الهدنة.وأمس السبت، تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة البرهان، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الطيران المدني السوداني يعلن تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى 13 مايو المقبل

16:59 GMT 30.04.2023 (تم التحديث: 17:18 GMT 30.04.2023)
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023
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أعلنت سلطات الطيران المدني السوداني، اليوم الأحد، "تمديد إغلاق المجال الجوي للبلاد باستثناء طائرات الإجلاء والمساعدات".
وقال الطيران المدني السوداني، في بيان له، إنه "قرر تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 13 مايو/ أيار المقبل باستثناء رحلات المساعدات وإجلاء الرعايا".
يأتي ذلك مع استمرار الصراع في السودان بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والمستمر للأسبوع الثالث.
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى التهدئة في السودان وتغليب المصلحة الوطنية
15:29 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد.
وحتى الساعة 14:30 (توقيت غرينتش)، لم يعلق الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان على قرار "الدعم السريع" تمديد الهدنة.
وأمس السبت، تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة البرهان، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.
إجلاء رعايا الدول الأوروبية من السودان - إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
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15:19 GMT
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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