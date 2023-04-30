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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230430/القوات-الأوكرانية-تقصف-عدة-مناطق-في-دونيتسك-1076501448.html
القوات الأوكرانية تقصف عدة مناطق في دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف عدة مناطق في دونيتسك
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية استهدفت... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T23:32+0000
2023-04-30T22:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
قصف مدفعي
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام"، تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 22.15 (بتوقيت موسكو) باتجاه محور التجمع السكني كراسنوغوروفكا بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق3 قذائف من عيار 152 ملم".جدير بالذكر أن منطقة بتروفسكي تقع في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.وفي سياق متصل، أفادت الممثلية، بأن القوات الأوكرانية استهدفت في الساعة 23.00 بلدة فاسيلييفكا في الجمهورية بـ4 قذائف من عيار 152 ملم .وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام": تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 23.00 باتجاه محور التجمع السكني أورلوفكا - ببلدة فاسيلييفكا، تم إطلاق أربع قذائف من عيار 152 ملم".وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 49 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 198 قذيفة من عيارات مختلفة.ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-650-جنديا-أوكرانيا-ومرتزقا-على-مختلف-الجبهات-1076483498.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, روسيا

القوات الأوكرانية تقصف عدة مناطق في دونيتسك

23:32 GMT 30.04.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Libkos
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية استهدفت منطقة منطقة بتروفسكي في دونيتسك بـ3 قذائف من عيار 152 ملم .
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام"، تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 22.15 (بتوقيت موسكو) باتجاه محور التجمع السكني كراسنوغوروفكا بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، تم إطلاق3 قذائف من عيار 152 ملم".
جدير بالذكر أن منطقة بتروفسكي تقع في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.
وفي سياق متصل، أفادت الممثلية، بأن القوات الأوكرانية استهدفت في الساعة 23.00 بلدة فاسيلييفكا في الجمهورية بـ4 قذائف من عيار 152 ملم .
وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام": تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 23.00 باتجاه محور التجمع السكني أورلوفكا - ببلدة فاسيلييفكا، تم إطلاق أربع قذائف من عيار 152 ملم".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 870 جنديا أوكرانيا ومرتزقا على مختلف الجبهات
12:31 GMT
وذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 49 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 198 قذيفة من عيارات مختلفة.
ومنذ أن أعلنت الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت تتعرض هذه المنطقة، بدءا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.
وفي 24 فبراير عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الهدف منها بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ومن أجل نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
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