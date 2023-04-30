https://sputnikarabic.ae/20230430/بريطانيا-تعلن-إطلاق-رحلة-جوية-إضافية-لإجلاء-مواطنيها-من-السودان-غدا-الاثنين-1076494536.html
بريطانيا تعلن إطلاق رحلة جوية إضافية لإجلاء مواطنيها من السودان غدا الاثنين
بريطانيا تعلن إطلاق رحلة جوية إضافية لإجلاء مواطنيها من السودان غدا الاثنين
أعلنت الحكومة البريطانية عن إطلاق رحلة جوية إضافية لإجلاء مواطنيها من السودان غدا الاثنين، مؤكدة إجلاء 2122 مواطنا بريطانيا حتى الآن. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T17:17+0000
2023-04-30T17:17+0000
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وقالت الخارجية البريطانية في بيان "تم إجلاء 2122 شخص من السودان، في أكبر وأطول إجلاء لأي بلد غربي".وأضافت "تدير المملكة المتحدة رحلة إجلاء إضافية من بورتسودان غدًا (1 مايو/ أيار)".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد 30 أبريل/ نيسان.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.إلا أن الاشتباكات تجددت بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش، أمس السبت، ودارت معارك في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.ودفعت المعارك المتواصلة بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230430/نائب-رئيس-الإمارات-يؤكد-للبرهان-حرص-بلاده-على-دعم-جميع-المبادرات-لوقف-التصعيد-في-السودان-1076494068.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الأخبار
أخبار السودان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الأخبار
بريطانيا تعلن إطلاق رحلة جوية إضافية لإجلاء مواطنيها من السودان غدا الاثنين
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أعلنت الحكومة البريطانية عن إطلاق رحلة جوية إضافية لإجلاء مواطنيها من السودان غدا الاثنين، مؤكدة إجلاء 2122 مواطنا بريطانيا حتى الآن.
وقالت الخارجية البريطانية
في بيان "تم إجلاء 2122 شخص من السودان، في أكبر وأطول إجلاء لأي بلد غربي".
وأضافت "تدير المملكة المتحدة رحلة إجلاء إضافية من بورتسودان غدًا (1 مايو/ أيار)".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، تمديد الهدنة الإنسانية
في السودان لمدة 72 ساعة إضافية اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد 30 أبريل/ نيسان.
وكان الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.
إلا أن الاشتباكات تجددت بين قوات الدعم السريع
وقوات الجيش، أمس السبت، ودارت معارك في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.
ودفعت المعارك المتواصلة بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.