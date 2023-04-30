https://sputnikarabic.ae/20230430/بلينكن-يقول-لـ-باشينيان-إن-الحوار-المباشر-مع-أذربيجان-هو-السبيل-الوحيد-لحل-التوترات-1076472328.html
بلينكن يقول لـ "باشينيان" إن الحوار المباشر مع أذربيجان هو السبيل الوحيد لحل التوترات
بلينكن يقول لـ "باشينيان" إن الحوار المباشر مع أذربيجان هو السبيل الوحيد لحل التوترات
أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في مكالمة هاتفية أن الحوار المباشر بين باكو ويريفان هو السبيل الوحيد لحل... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T02:50+0000
2023-04-30T02:50+0000
2023-04-30T02:19+0000
أرمينيا
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
ناغورني قره باغ
وزير الخارجية الأمريكي
العالم
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر في بيان يوم السبت، "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم للتأكيد على أهمية محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان وتعهد بمواصلة دعم الولايات المتحدة".ولفت ميللر إلى أن بلينكن أعرب أيضا عن دعمه لالتزام باشينيان بعملية السلام.تناوبت الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي على محاولة التفاوض على اتفاقية سلام بين أرمينيا وأذربيجان على أمل إنهاء الصراع المستمر بينهما. انخرط الخصمان الإقليميان في نزاعين عسكريين كبيرين حول منطقة ناغورنو قره باغ الانفصالية التي تهيمن عليها أذربيجان.اندلع الصراع المستمر منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورني قره باغ مرة أخرى في سبتمبر 2020، وهو أسوأ تصعيد منذ التسعينيات. وانتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي لوقف إطلاق النار بوساطة روسية تم التوقيع عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.واتفقت الدولتان على نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة، ووقعت اشتباكات من حين لآخر على الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20230411/الدفاع-الأرمينية-تعلن-سقوط-قتلى-وجرحى-في-اشتباكات-مع-القوات-الأذربيجانية-1075804241.html
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أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, ناغورني قره باغ, وزير الخارجية الأمريكي, العالم
أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, ناغورني قره باغ, وزير الخارجية الأمريكي, العالم
بلينكن يقول لـ "باشينيان" إن الحوار المباشر مع أذربيجان هو السبيل الوحيد لحل التوترات
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أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في مكالمة هاتفية أن الحوار المباشر بين باكو ويريفان هو السبيل الوحيد لحل التوترات بين البلدين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر في بيان يوم السبت، "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم للتأكيد على أهمية محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان وتعهد بمواصلة دعم الولايات المتحدة".
وأضاف، "أكد الوزير بلينكن أن الحوار المباشر والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم
في جنوب القوقاز".
ولفت ميللر إلى أن بلينكن أعرب أيضا عن دعمه لالتزام باشينيان بعملية السلام
.
تناوبت الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي على محاولة التفاوض على اتفاقية سلام بين أرمينيا وأذربيجان على أمل إنهاء الصراع المستمر بينهما. انخرط الخصمان الإقليميان في نزاعين عسكريين كبيرين حول منطقة ناغورنو قره باغ الانفصالية التي تهيمن عليها أذربيجان.
اندلع الصراع المستمر منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورني قره باغ مرة أخرى في سبتمبر 2020، وهو أسوأ تصعيد منذ التسعينيات. وانتهت الأعمال العدائية بإعلان ثلاثي لوقف إطلاق النار بوساطة روسية تم التوقيع عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
واتفقت الدولتان على نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة، ووقعت اشتباكات من حين لآخر على الحدود.