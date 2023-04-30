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https://sputnikarabic.ae/20230430/تعدد-الزوجات-في-عصرنا-الراهن--حاجة-اجتماعية-ضرورية-أم-مجرد-نزوة-جنسية؟--1076490893.html
تعدد الزوجات في عصرنا الراهن .. حاجة اجتماعية ضرورية أم مجرد نزوة جنسية؟
تعدد الزوجات في عصرنا الراهن .. حاجة اجتماعية ضرورية أم مجرد نزوة جنسية؟
تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: موضوع تعدد الزوجات في المجتمعات العربية وغيرها، وناقشنا السلبيات والإيجابيات لهذا الموضوع، من... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T15:41+0000
2023-04-30T15:41+0000
راديو
صدى الحياة
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تعدد الزوجات في عصرنا الراهن .. حاجة اجتماعية ضرورية أم مجرد نزوة جنسية؟
تعدد الزوجات في عصرنا الراهن .. حاجة اجتماعية ضرورية أم مجرد نزوة جنسية؟
حول موضوع تعدد الزوجات في المجتمعات العربية وغيرها، وتأثيره السلبي والإيجابي على الحياة الأسرية والاجتماعية والصحية، قالت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات في المغرب السيدة حنان رحاب، لبرنامج "صدى الحياة":فيما يقول الدكتور سامي حجيج رئيس الجمعية الصحية للتوعية المستمرة، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

تعدد الزوجات في عصرنا الراهن .. حاجة اجتماعية ضرورية أم مجرد نزوة جنسية؟

15:41 GMT 30.04.2023
راديو
تعدد الزوجات في عصرنا الراهن .. حاجة اجتماعية ضرورية أم مجرد نزوة جنسية؟
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- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: موضوع تعدد الزوجات في المجتمعات العربية وغيرها، وناقشنا السلبيات والإيجابيات لهذا الموضوع، من الناحية الاجتماعية والطبية، ومهرجان "الطريق إلى يالطا" بوابة إلى الثقافة والتاريخ الروسي، ومسرح الفن الرقمي في دبي يقدم عرضا للرسوم المتحركة الروسية.
حول موضوع تعدد الزوجات في المجتمعات العربية وغيرها، وتأثيره السلبي والإيجابي على الحياة الأسرية والاجتماعية والصحية، قالت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات في المغرب السيدة حنان رحاب، لبرنامج "صدى الحياة":

"أعتقد أن هذا الأمر يجب أن نتعامل معه بالكثير من الدقة في التعبيرات، وبالكثير من الدقة في مناقشة الواقع الأسري على مستوى البلدان الإسلامية بشكل عام. الأمر يتعلق ببلدان تطبق الشريعة الإسلامية، وأخرى تطبق القوانين المستمدة من القوانين الدولية، ومن دساتيرها التي وضعتها. فاليوم الوضع في بلدان العالم الإسلامي مفتوح على النقاش، في إمكانية إيقاف تعدد الزوجات، أو تقييد هذه الإمكانية بما يمكن أن يجعل منها حالة صغيرة جدا داخل المجتمع وليس حالة مستشرية، وبطبيعة الحال هذا الأمر يختلف من مجتمع لآخر، لكن نحن مطالبين أن نسير في تطبيق المواثيق الدولية في هذا المجال، ونحو إعمال مزيد من المساواة على أساس كرامة واحترام الجنسين وحقوقهما".

فيما يقول الدكتور سامي حجيج رئيس الجمعية الصحية للتوعية المستمرة، في حديث لبرنامجنا:

"متطلبات الحياة حاليا اختلفت كليا عن السابق، من حيث التطور العلمي الهائل وأسلوب الحياة الحديث، فسابقا الزوجات الثانية والثالثة والرابعة، كن يعلن أنفسهن في العمل بالأرض بالزراعة أو غيرها، أما اليوم، متطلبات الحياة أصبحت كثيرة، خصوصا عند المرأة، فهي تريد كل أسباب الراحة والرفاهية، وهذا يتطلب ميزانية كبيرة من قبل الرجل، وليس في مقدور الكثيرين تحقيق ذلك".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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