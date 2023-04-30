https://sputnikarabic.ae/20230430/تقرير-مغربي-يرصد-ارتفاع-نسبة-إفلاس-الشركات-بالبلاد-28-عن-العام-الماضي-1076480573.html

تقرير مغربي يرصد ارتفاع نسبة إفلاس الشركات بالبلاد 28% عن العام الماضي

تقرير مغربي يرصد ارتفاع نسبة إفلاس الشركات بالبلاد 28% عن العام الماضي

أكد تقرير محلي متخصص أن إفلاس الشركات في المملكة المغربية ارتفع عن العام الماضي بنسبة تقارب 28%. 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T10:41+0000

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ووفقا للتقرير الذي أصدره مكتب "أنفوريسك"، المتخصص في المعلومات المالية والقانونية للشركات، فقد تسارعت وتيرة إفلاس الشركات في المغرب لتسجل ارتفاعا عن العام الماضي بنسبة 28%.وقال التقرير: "تم تسجيل 3830 حالة إفلاس في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بزيادة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".وأوضح أن اكثر المتضررين هم ا"لشركات الصغيرة جدا، حيث ناهزت نحو 98.8%، في حين سجلت الشركات المتوسطة 1,1% ، أما الشركات الكبيرة فقد سجلت نسبة إفلاس بلغت 0.1%".وحول مقار الشركات المفلسة داخل المدن المغربية، رصد التقرير استحواذ الدار البيضاء على النسبة لاأكبر، حيث وصل إلى 26%، تليها الرباط بنسبة 8%، ثم مراكش بنسبة 7%".وتوقع التقرير بلوغ "الإفلاسات في نهاية العام الجاري نحو 15 ألف حالة، مقابل 12 ألفا و397 حالة العام الماضي، بارتفاع سنوي 17.4%".يشار إلى أن الاقتصاد المغربي يشهد منذ فترة وباء كورونا بعض المعوقات التي تنعكس سلبا على أصحاب المسروعات الصغيرة على وجه الخصوص.وفق التقرير، جاء المغرب في المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا، من حيث عدد الشركات المعرضة للإفلاس، ما يفاقم الوضع الاقتصادي المتأزم، ويزيد من نسب البطالة المرتفعة.طالع أيضا: المغرب... هل تنجح حكومة أخنوش في مواجهة التحديات الاقتصادية خلال 2023

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