https://sputnikarabic.ae/20230430/توقيع-اتفاقية-تمويل-بين-تونس-والصندوق-العربي-للإنماء-بقيمة-16-مليون-دينار-كويتي-1076493251.html
توقيع اتفاقية تمويل بين تونس والصندوق العربي للإنماء بقيمة 16 مليون دينار كويتي
توقيع اتفاقية تمويل بين تونس والصندوق العربي للإنماء بقيمة 16 مليون دينار كويتي
وقع كل من الصندوق العربي للإنماء والحكومة التونسية اتفاقية تمويل تحصل من خلالها تونس على 16 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نحو 157 مليون دينار تونسي. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T16:32+0000
2023-04-30T16:32+0000
2023-04-30T16:32+0000
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وقالت قناة "نسمة" التونسية إن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، وقعا أمس السبت، اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والصندوق للمساهمة في عدة مشاريع.ويأتي من بين المشاريع المستهدفة إنجاز وتأهيل الطرق المصنفة بكل من باجة وجندوبة والكاف ونابل، إضافة إلى اتفاقية هبة بقيمة 3 مليون دينار تونسي ستخصص للمساهمة في اقتناء تجهيزات ومعدات طبية لصالح وزارة الصحة التونسية.يشار إلى أن توقيع اتفاقية التمويل جاء على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في العاصمة المغربية.ومن جانبه ثمن الوزير التونسي دعم الصندوق العربي لمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس منذ سنة 1974 وهو ما تعكسه مساهماته فى العديد من المشاريع التنموية.من ناحية أخرى، أعرب رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بدر محمد السعد، متانة التعاون القائم بين مؤسسته وتونس، معربا عن مواصلة الاستعداد لمزيد تطويره وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح تونس وأولوياتها التنموية.
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, اقتصاد, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, اقتصاد, الأخبار
توقيع اتفاقية تمويل بين تونس والصندوق العربي للإنماء بقيمة 16 مليون دينار كويتي
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وقع كل من الصندوق العربي للإنماء والحكومة التونسية اتفاقية تمويل تحصل من خلالها تونس على 16 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نحو 157 مليون دينار تونسي.
وقالت قناة
"نسمة" التونسية إن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد، وقعا أمس السبت، اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والصندوق للمساهمة في عدة مشاريع.
ويأتي من بين المشاريع المستهدفة إنجاز وتأهيل الطرق المصنفة بكل من باجة وجندوبة والكاف ونابل، إضافة إلى اتفاقية هبة بقيمة 3 مليون دينار تونسي ستخصص للمساهمة في اقتناء تجهيزات ومعدات طبية لصالح وزارة الصحة
التونسية.
يشار إلى أن توقيع اتفاقية التمويل جاء على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في العاصمة المغربية.
ومن جانبه ثمن الوزير التونسي دعم الصندوق العربي لمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس منذ سنة 1974 وهو ما تعكسه مساهماته فى العديد من المشاريع التنموية.
من ناحية أخرى، أعرب رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بدر محمد السعد، متانة التعاون القائم بين مؤسسته وتونس، معربا عن مواصلة الاستعداد لمزيد تطويره وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح تونس وأولوياتها التنموية.