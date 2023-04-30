https://sputnikarabic.ae/20230430/جوبا-تتقدم-بمقترح-للسلام-في-السودان-وتحذر-من-حرب-شاملة-200-ألف-متظاهر-في-عدة-مدن-إسرائيلية-1076491969.html

جوبا تتقدم بمقترح للسلام في السودان وتحذر من حرب شاملة.. 200 ألف متظاهر في عدة مدن إسرائيلية

جوبا تتقدم بمقترح للسلام في السودان وتحذر من حرب شاملة.. 200 ألف متظاهر في عدة مدن إسرائيلية

جوبا تتقدم بمقترح للسلام في السودان وتحذر من "حرب شاملة"، والمرشد الإيراني يصدر توجيهات بتطوير جزر متنازع عليها مع الإمارات في الخليج. 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T15:37+0000

2023-04-30T15:37+0000

2023-04-30T15:50+0000

راديو

عالم سبوتنيك

أخبار السودان اليوم

اتفاق السودان

العراق

إيران

إسرائيل

مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1e/1076488101_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_430f72a9d21f7637971d139a80158e23.png

جوبا تتقدم بمقترح للسلام في السودان وتحذر من حرب شاملة ، المرشد الإيراني يصدر توجيهات بتطوير جزر متنازع عليها مع الإمارات جوبا تتقدم بمقترح للسلام في السودان وتحذر من حرب شاملة ، المرشد الإيراني يصدر توجيهات بتطوير جزر متنازع عليها مع الإمارات

أبرز الملفات المطروحة في لقاء الرئيسين العراقي والإيراني في طهران، و200 ألف متظاهر في عدة مدن إسرائيلية قبيل انعقاد البرلمان ضد الإصلاح القضائي، ورئيس الوزراء المصري يؤكد أن بلاده "لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها".جوبا تتقدم بمقترح للسلام في السودان وتحذر من "حرب شاملة"قال وزير خارجية جنوب السودان، دينق داو، إن جوبا متخوفة من انتهاك وقف إطلاق النار في السودان، وذلك في ظل استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكداً استمرار السعي لحل هذه الأزمة.وأضاف دينق داو أن جنوب السودان مستمر في إشراك قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، من أجل إعادة السلام إلى السودان، مشيراً إلى أن بلاده تقدمت بمقترح للسلام بين الجنرالين.وحول الوضع العسكري الميداني، قال وزير خارجية جنوب السودان "إن وقف إطلاق النار يهدف إلى منح المساعدات الإنسانية فرصة لتمر محتاجيها عبر الممرات، وكذلك حتى تتمكن المستشفيات من استقبال المصابين وعلاجهم".وأشار إلى أن جنوب السودان لديها علاقات بكل الأطراف في السودان، نظرا للارتباط الجغرافي والتاريخي بين البلدين، وقادت من قبل وساطة بين الحركات المسلحة السودانية، وتعتبر من العواصم الأقرب لتقديم مبادرة تفضي لحلول.ولفت إلى أن الإيغاد تواصلت مع البرهان ولكنها لم تستطع التواصل مع قائد دقلو، منذ أربعة أيام، ما يعطي مؤشرات حول مصير دقلو.المرشد الإيراني يصدر توجيهات بتطوير جزر متنازع عليها مع الإمارات في الخليجقال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري، وفقا لوسائل إعلام إيرانية، إن بلاده عازمة على تطوير جزر متنازع عليها مع الإمارات في الخليج.وقد أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي توجيهات وأوامر خاصة في إعداد وتجهيز "جزر نازعات" الأربع بالبنى التحتية والسكنية وجعلها صالحة للسكن والعيش وتعزيز أمنها واستقراره".وأكد الأدميرال تنكسيري "عزم وتصميم الدولة في تعزيز استقرار أمن الخليج وخاصة في منطقة جزر نازعات"، معلنا عن بدء هذا المشروع عبر بناء المنازل السكنية والبنى التحتية وانشاء الأرصفة العائمة ومرافق صيد الأسماك لخلق فرص عمل جديدة ولتحسين الظروف المعيشية للناس.وحذر من أن "الوجود غير المشروع للغطرسة الأمريكية والكيان الصهيوني في هذه المنطقة يعرض استقرار أمن الخليج للخطر".وتتنازع إيران مع الإمارات على ملكية الجزر الثلاث، إذ تطالب أبو ظبي بإعادة جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ، في حين تؤكد طهران أن ملكيتها للجزر "غير قابلة للنقاش".وأشار إلى أن إيران تعتبر الجزر تابعة لها وهناك خلافات حولها مع الإمارات، مشيرا إلى أن الحوار هو الحل الأمثل لإنهاء الخلاف حول الجزر.أبرز الملفات المطروحة في لقاء الرئيسين العراقي والإيراني في طهرانبحث الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، خلال زيارته إلى إيران، العديد من القضايا الثنائية، بما في ذلك ملف المياه، حيث أكد أهمية مراعاة حصص بلاده المائية، فيما قال نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده ملتزمة بتطوير التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.ويعاني العراق من أزمة مياه، ينحي فيها باللائمة على تركيا وإيران "لعدم التزامهما" بالاتفاقيات الدولية، و"تعديهما" على حصصه.بدوره، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التزام بلاده بإطلاق المياه للعراق بحسب الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين، مشدداً على أن إيران "ملتزمة" بحصة المياه لسائر دول المنطقة .وأضاف رئيسي أنه "يجب على كل دولة في المنطقة أن تلتزم بحصتها وحقها من المياه"، مؤكداً أن طهران وبغداد "ستتابعان المفاوضات بشأن القضايا الحقوقية المتعلقة بالمياه".وفي فبراير 2022، قال وزير الموارد المائية العراقي حينها مهدي رشيد الحمداني إن المفاوضات مع إيران بشأن المياه المشتركة "فشلت"، بسبب "عدم استجابة الجانب الإيراني للمطالبات والخطابات الرسمية الموجهة من العراق".وأضاف الشرع أن "أبرز الأمور التي تم التباحث بشأنها مع الرئيس الإيراني منها إنعاش الموارد المائية العراقية وهناك وعد قُدم من قبل الرئيس الإيراني بمساعدة العراق وفتح الممرات المائية لأن ذلك شكل خطرا على الزراعة وكل الجوانب الحياتية".200 ألف متظاهر في عدة مدن إسرائيلية قبيل انعقاد البرلمان ضد الإصلاح القضائيخرجت مظاهرات حاشدة بمشاركة عشرات الآلاف في عدة مدن في إسرائيل من بينها تل أبيب للاحتجاج على الإصلاح القضائي، وذلك عشية افتتاح الدورة الصيفية للبرلمان (الكنيست).وتجمع آلاف المتظاهرين في الشوارع المركزية في تل أبيب. وانتشرت أعداد كبيرة من رجال الشرطة في موقع الاحتجاج. فيما ردد المحتجون شعارات مناهضة للحكومة ومطالبة بالديمقراطية.ووفقا للمنظمين، الاحتجاجات تأتي ردا على التظاهرة التي نظمها مؤيدو الحكومة والإصلاح القضائي أمام مبنى الكنيست في القدس مساء الخميس.ويخشى معارضو الإصلاح القضائي الذي تقترحه الحكومة الإسرائيلية من أنه سيحد من تأثير المحكمة العليا على المصادقة على القوانين الأساسية، ويتيح للبرلمان فرصة الطعن في قرارات المحكمة ويمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.وأوضح "أنه لا بد من المواجهة بين الطرفين والمعتدي الأكبر سيكون من الجانب اليميني لأن هناك إصرار من قبل الحكومة باستمرار سياسة التعديلات وهناك إصرار من الجانب الآخر بمنع هذه التعديلات لأن عوائقها ستكون صعبة جدا على المجتمع الإسرائيلي بشكل عام".رئيس الوزراء المصري يؤكد أن مصر "لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها"قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده "لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية عليها"، مشدداً على أن حكومته "تنسق يومياً مع البنك المركزي لسداد الالتزامات".وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده مشروعات صناعية بمدينة العاشر من رمضان أنه "سيتم تخصيص عشرة مليارات جنيه كدفعة سادسة من متأخرات التصدير"، مشددا على أن "قضية دعم الصادرات وزيادتها أمن قومي".وتطرق مدبولي إلى ملف تعويم العملة المحلية، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور لها ضوابط، لافتاً إلى أن مصر تستهدف تحقيق ملياري دولار من خطة الطروحات المزمعة قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل.وأعلن مجلس الوزراء المصري، الشهر الماضي، أن الحكومة ستبدأ في الإجراءات التنفيذية لبرنامج الطروحات الذي يشمل إدراج عدد من الشركات الحكومية في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين استراتيجيين.قال شريف الخريبي، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن مصر - تاريخيا - لم تتخلف عن سداد أي دين خارجي، بناء على تدقيقات حقيقية في توقعات الدخل القومي في الفترة القادمة.وأشار الخريبي إلى أن الدين الخارجي لمصر يبلغ حوالي مائة وثمانين مليار دولار وهو يظل دون خمسين بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وهو أربعمائة مليار دولار، وهو الحد الآمن في كل دول العالم.وأضاف الخريبي أنه لا يؤيد مسألة طرح الشركات في البورصة في الوقت الحالي نظرا للظروف العالمية حولنا التي تفرض جوا من عدم اليقين مما يجعل السعر المطروح سعرا غير عادل.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

العراق

إيران

إسرائيل

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العراق, إيران, إسرائيل, مصر, аудио