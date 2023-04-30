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https://sputnikarabic.ae/20230430/حملة-تضامن-عربية-واسعة-مع-النائب-الأردني-المعتقل-في-إسرائيل-1076478435.html
حملة تضامن عربية واسعة مع النائب الأردني المعتقل في إسرائيل
حملة تضامن عربية واسعة مع النائب الأردني المعتقل في إسرائيل
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي موجة داعمة للنائب الأردني عماد العدوان، وذلك بعد قيام القوات الإسرائيلية على اعتقاله بزعم قيامه بنقل أسلحة وأموال لصالح... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T08:49+0000
2023-04-30T08:49+0000
العالم العربي
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وتوسعت حملة التضامن مع النائب الأردني حيث طالب رواد التواصل الاجتماعي باتخاذ ما يلزم من أجل ضمان الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن، كما دشن صحفيون وداعمون من دول عربية أخرى حملات للتضامن مع النائب المعتقل ودعا بعضهم إلى طرد السفير الإسرائيلي إذا لم يتم إخلاء سبيل النائب المعتقل.وفي هذا الصدد، وجهت صحفية لبنانية عبر مقطع فيديو على صفحتها الخاصة على "تويتر" رسالة للنائب الأردني قالت فيها: "كنت أتمنى لو أنني مكانك وأدخلت معي بالفعل أسلحة للأبطال في الضفة للمقاومة الفلسطينية ولحماس تحديدا"، لافتة إلى أن النائب الأردني يدفع ثمن مواقفه المناصرة للمقاومة الفلسطينية.واعتبرت الصحفية كجك أن النائب الأردني هو رجل قانون وسياسي وكيف لمثله أن يهرب الأسلحة ويعلم أنه سوف يمر عبر المعابر الصهيونية؟ ما كل هذا الافتراء والكذب؟! لأنه مؤيد لحماس وقسامها! هذا "يجنن" العدو الإسرائيلي".وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسبوع الماضي النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، والمعروف بتأييده للمقاومة الفلسطينية، وزعمت أنها عثرت في سيارته على كمية من الأسلحة والذهب كان يعتزم تهريبها إلى الأراضي المحتلة.ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن العدوان تم توقيفه من قبل السلطات الإسرائيلية عند معبر "النبي" المعروف بجسر الملك الحسين وذلك للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.وسيمثل النائب الأردني عماد العدوان، اليوم الأحد، أمام المحكمة الإسرائيلية في عوفر.
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العالم العربي
العالم العربي

حملة تضامن عربية واسعة مع النائب الأردني المعتقل في إسرائيل

08:49 GMT 30.04.2023
© AP Photo / Ariel Schalit) / سجن أيالون في الرملة، إسرائيل
سجن أيالون في الرملة، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Ariel Schalit) /
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي موجة داعمة للنائب الأردني عماد العدوان، وذلك بعد قيام القوات الإسرائيلية على اعتقاله بزعم قيامه بنقل أسلحة وأموال لصالح المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وتوسعت حملة التضامن مع النائب الأردني حيث طالب رواد التواصل الاجتماعي باتخاذ ما يلزم من أجل ضمان الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن، كما دشن صحفيون وداعمون من دول عربية أخرى حملات للتضامن مع النائب المعتقل ودعا بعضهم إلى طرد السفير الإسرائيلي إذا لم يتم إخلاء سبيل النائب المعتقل.
وفي هذا الصدد، وجهت صحفية لبنانية عبر مقطع فيديو على صفحتها الخاصة على "تويتر" رسالة للنائب الأردني قالت فيها: "كنت أتمنى لو أنني مكانك وأدخلت معي بالفعل أسلحة للأبطال في الضفة للمقاومة الفلسطينية ولحماس تحديدا"، لافتة إلى أن النائب الأردني يدفع ثمن مواقفه المناصرة للمقاومة الفلسطينية.
واعتبرت الصحفية كجك أن النائب الأردني هو رجل قانون وسياسي وكيف لمثله أن يهرب الأسلحة ويعلم أنه سوف يمر عبر المعابر الصهيونية؟ ما كل هذا الافتراء والكذب؟! لأنه مؤيد لحماس وقسامها! هذا "يجنن" العدو الإسرائيلي".
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسبوع الماضي النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، والمعروف بتأييده للمقاومة الفلسطينية، وزعمت أنها عثرت في سيارته على كمية من الأسلحة والذهب كان يعتزم تهريبها إلى الأراضي المحتلة.
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن العدوان تم توقيفه من قبل السلطات الإسرائيلية عند معبر "النبي" المعروف بجسر الملك الحسين وذلك للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.
وسيمثل النائب الأردني عماد العدوان، اليوم الأحد، أمام المحكمة الإسرائيلية في عوفر.
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