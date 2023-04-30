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https://sputnikarabic.ae/20230430/خبير-الأردن-يعد-من-أبرز-حلفاء-الناتو-ومحطة-لوجستية-مهمة-له-1076489740.html
خبير: الأردن يعد من أبرز حلفاء الناتو ومحطة لوجستية مهمة له
خبير: الأردن يعد من أبرز حلفاء الناتو ومحطة لوجستية مهمة له
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T15:31+0000
2023-04-30T15:31+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: الأردن يعد من أبرز حلفاء الناتو ومحطة لوجستية مهمة له
خبير: الأردن يعد من أبرز حلفاء الناتو ومحطة لوجستية مهمة له
بايدن يسعى إلى تكرار السيناريو الأفغاني في أوكرانيا. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد علي مقصود:واشنطن وسيئول تصدران تحذيرا نوويا لكوريا الشمالية بأن الرد سيكون سريعا وساحقا. عن هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير بالشأن الأمريكي الدكتورنصير العمري:العاهل الأردني وأمين عام الناتو يبحثان تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. عن هذا تحدث الباحث السياسي الأستاذ عامر السبايلة:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: الأردن يعد من أبرز حلفاء الناتو ومحطة لوجستية مهمة له

15:31 GMT 30.04.2023
راديو
خبير: الأردن يعد من أبرز حلفاء الناتو ومحطة لوجستية مهمة له
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- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
كل المواضيع
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
بايدن يسعى إلى تكرار السيناريو الأفغاني في أوكرانيا. عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري العميد علي مقصود:

"الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في أفغانستان مثلما فشلت في العراق وفي أماكن أخرى وبايدن سوف يكرر هزيمته في أوكرانيا مثلما انهزم في أفغانستان، خاصة مع تقدم القوات الروسية، وسوف تنهار مخططات واشنطن وحلف الناتو وتنتهي السياسة الأحادية".

واشنطن وسيئول تصدران تحذيرا نوويا لكوريا الشمالية بأن الرد سيكون سريعا وساحقا. عن هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير بالشأن الأمريكي الدكتورنصير العمري:
"تهديدات كوريا الشمالية لا تتوقف لذلك الولايات المتحدة تريد إرسال رسالة إلى كوريا الشمالية بأن أي أخطاء أمنية سيتم الرد عليها بقوة وهذا أيضا يأتي في سياق طمأنة كوريا الجنوبية بأن الولايات المتحدة ملتزمة أيضا بأمنها".
العاهل الأردني وأمين عام الناتو يبحثان تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. عن هذا تحدث الباحث السياسي الأستاذ عامر السبايلة:
"الأردن يعد من أبرز حلفاء حلف شمال الاطلسي ونقطة مهمة بالنسبة للحلف وهو بعلاقته القديمة والراسخة مع الحلف يتمتع بكل مزايا غير الأعضاء فيه والأردن محطة لوجستية مهمة وشريك في كثير من الأمور وهذا ليس جديدا، لذلك لن يشكل أي حالة قلق لروسيا التي تعرف جيدا طبيعة هذه العلاقة سواء مع الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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