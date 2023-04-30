https://sputnikarabic.ae/20230430/خبير-الجيش-السوداني-لا-يعارض-التفاوض-إن-وجد-ضمانات-لدمج-الدعم-السريع-في-المؤسسة-العسكرية-1076480994.html

خبير: الجيش السوداني لا يعارض التفاوض إن وجد ضمانات لدمج "الدعم السريع" في المؤسسة العسكرية

خبير: الجيش السوداني لا يعارض التفاوض إن وجد ضمانات لدمج "الدعم السريع" في المؤسسة العسكرية

رأى مدير مركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية، الفاتح محجوب، أنه في حال وجد الجيش السوداني إمكانية لتحقيق أهدافه بدمج قوات الدعم السريع في قوام المؤسسة... 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T10:44+0000

2023-04-30T10:44+0000

2023-04-30T10:54+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. وقال محجوب، في تصريح لـ"سبوتنيك" تعليقا على تصريح رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس، حول انفتاح طرفي الصراع في السودان على الحوار "إذا وجد الجيش إمكانية لتحقيق أهدافه بدمج الدعم السريع، وفق قانون الجيش السوداني وبشكل فوري عبر التفاوض فلن يصر على تحقيقها عبر الحرب".وتابع محجوب: "إذا تحلى قادة الدعم السريع بالمرونة الكافية، بتقديم بعض التنازلات العسكرية من أجل تحقيق مكاسب شخصية لهم سياسيا أو اقتصاديا، فإن الطرفين يمكن أن يتوصلا إلى تسوية تنهي القتال في السودان".كان بيرتس قد صرح، أمس السبت، بأن الطرفين المتحاربين في السودان "منفتحان بشكل أكبر على المفاوضات، وأقرا بأن الصراع الذي اندلع منذ أسبوعين لا يمكن أن يستمر".وكشف مصدر رفيع بوزارة الخارجية السودانية، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أمس، أن "الجيش والدعم السريع رشحا ممثلين لمفاوضات ستعقد على الأرجح في عاصمة جنوب السودان، إذا وفرت بعثة يونيتامس الضمانات لوصول الوفود إلى جوبا".واستدرك محجوب، قائلا إن "الرأي العام في الجيش السوداني يرفض أي تنازلات في قضية الدمج الفوري للدعم السريع في الجيش السوداني ووفق قانون الجيش، لكنه لن يرفض أي تنازلات تحافظ لقادة الدعم السريع على مكتسبات اقتصادية".وأضاف أن الجيش السوداني بات الآن مسيطرا على الوضع بعدما نجح في امتصاص هجمات الدعم السريع خلال الأيام الأولى من المعارك.وتدور منذ السبت، 15 نيسان/أبريل الجاري، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.ويواصل الطرفان، نشر البيانات عن الانتصارات التي يحرزها والخسائر التي يوقعها في صفوف الطرف الآخر.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.ووجه دقلو اتهامات للجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.وحشد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأسابيع الأخيرة قواتهما في العاصمة الخرطوم، بعد تفاقم الخلاف بينهما حول عملية الانتقال إلى حكم مدني بالبلاد ودمج تلك القوات شبه العسكرية في الجيش.

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار