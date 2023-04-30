https://sputnikarabic.ae/20230430/دبلوماسي-إيراني-يطالب-المبعوث-السويدي-لليمن-بوضع-الأزمات-الإنسانية-هناك-على-سلم-الأولويات-1076479644.html

دبلوماسي إيراني يطالب المبعوث السويدي لليمن بوضع الأزمات الإنسانية هناك على سلم الأولويات

دبلوماسي إيراني يطالب المبعوث السويدي لليمن بوضع الأزمات الإنسانية هناك على سلم الأولويات

طالب كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة "علي أصغر خاجي" بضرورة وضع الأزمات الإنسانية في اليمن على سلم الاولويات. 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T09:46+0000

2023-04-30T09:46+0000

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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، قال خاجي: "يجب ادراج حل المعضلات الانسانية في اليمن، على سلم الأولويات".تصريحات الدبلوماسي الإيراني جاءت خلال لقائه أمس السبت، مع المبعوث السويدي الخاص بشؤون اليمن، والذي تناول "آخر التطورات السياسية والانسانية داخل اليمن، وخاصة المفاوضات الأخيرة التي شهدتها صنعاء".واعتبر كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، أن "رفع الحصار الاقتصادي عن الشعب اليمني وارساء السلام في هذا البلد، من أهم القضايا المتعلقة بالملف اليمني اليوم".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أكد في الـ10 من أبريل/ نيسان الجداري أن بلاده تدعم وقف إطلاق النار في اليمن، وترى أن الحل السياسي وليس العسكري، هو الأنسب لتسوية الأزمة اليمنية.يشار إلى أن اليمن يشهد تهدئة هشة منذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، في الثاني من أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.طالع أيضا: عبد اللهيان يؤكد للمبعوث الأممي دعم إيران للتهدئة في اليمن والتسوية السياسية

https://sputnikarabic.ae/20230318/الإمارات-الاتفاق-بين-إيران-والسعودية-هو-أفضل-فرصة-لاستقرار-الوضع-في-اليمن-1074873371.html

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