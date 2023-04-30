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https://sputnikarabic.ae/20230430/رئيسي-يزور-سوريا-الأربعاء-المقبل-في-أول-زيارة-من-نوعها-منذ-13-عاما-1076481443.html
رئيسي يزور سوريا الأربعاء المقبل في أول زيارة من نوعها منذ 13 عاما
رئيسي يزور سوريا الأربعاء المقبل في أول زيارة من نوعها منذ 13 عاما
أكد السفير الإيراني لدى دمشق، حسين أكبري، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي يعتزم زيارة سوريا الأربعاء المقبل. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T11:21+0000
2023-04-30T11:21+0000
العالم العربي
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وقال أكبري خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق الأربعاء المقبل ستكون مهمة للغاية بسبب التغيرات والتطورات التي تحدث في المنطقة، وسيكون لها تأثيرات إقليمية في نفس الوقت تساعد على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.وأشار أكبري إلى أن زيارة رئيسي إلى دمشق والتي ستستمر ليومين، ستستفيد منها دول أخرى، بجانب سوريا وإيران.وتعد زيارة رئيسي إلى سوريا، هي أول زيارة لرئيس إيراني إلى البلاد منذ 13 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20230429/وسط-تقارب-عربي-مع-دمشق-لماذا-تصعد-إسرائيل-هجماتها-على-سوريا؟-1076467986.html
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العالم العربي
العالم العربي

رئيسي يزور سوريا الأربعاء المقبل في أول زيارة من نوعها منذ 13 عاما

11:21 GMT 30.04.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
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أكد السفير الإيراني لدى دمشق، حسين أكبري، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي يعتزم زيارة سوريا الأربعاء المقبل.
وقال أكبري خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق الأربعاء المقبل ستكون مهمة للغاية بسبب التغيرات والتطورات التي تحدث في المنطقة، وسيكون لها تأثيرات إقليمية في نفس الوقت تساعد على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
وسط تقارب عربي مع دمشق.. لماذا تصعد إسرائيل هجماتها على سوريا؟
أمس, 19:26 GMT
وأشار أكبري إلى أن زيارة رئيسي إلى دمشق والتي ستستمر ليومين، ستستفيد منها دول أخرى، بجانب سوريا وإيران.
وتعد زيارة رئيسي إلى سوريا، هي أول زيارة لرئيس إيراني إلى البلاد منذ 13 عاما.
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