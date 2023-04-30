https://sputnikarabic.ae/20230430/رجل-أعمال-كبير-يصف-الدولار-بالإرهابي-المالي-الأكبر-1076474895.html

رجل أعمال كبير يصف الدولار بالإرهابي المالي الأكبر

رجل أعمال كبير يصف الدولار بالإرهابي المالي الأكبر

وجه أغنى مصرفي في آسيا والرئيس التنفيذي لبنك كوتاك ماهيندرا أحد أكبر البنوك الهندية، عدي كوتاك، انتقاداً للدولار الأمريكي، واصفًا العملة الأمريكية بأنها "أكبر... 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T06:45+0000

2023-04-30T06:45+0000

2023-04-30T06:45+0000

العالم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102434/42/1024344297_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cfbaa6b8e9c6df35d533aea45b2624dc.jpg

وقال كوتاك خلال حدث محلي في نيودلهي، "أعتقد بصدق أن أكبر إرهابي مالي في العالم هو الدولار الأمريكي جميع أموالنا في الحسابات المصرفية ويمكن لأي شخص في الولايات المتحدة أن يقول إنه لن يكون بمقدورك سحب أموالك من صباح الغد.وشدد كوتاك على أن العالم الآن "يبحث بشدة عن عملة احتياطية بديلة"، مشيراً إلى أن الوقت قد حان بالنسبة للهند لجعل الروبية مثل هذه العملة الاحتياطية، مضيفا بالقول: "لا أعتقد أن أوروبا تستطيع صنع عملتها الاحتياطية لأنها جمعية الدول الأوروبية ولا أعتقد أن بريطانيا أو اليابان ستكون لديها الشجاعة لاتخاذ هذا الموقف، على الرغم من أن الجنيه البريطاني والين كليهما العملات الحرة.وتابع بالقول: "أعتقد أن الصين لديها مشكلة ثقة خطيرة مع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم".وأشار رئيس البنك إلى أنه من أجل إنشاء عملة احتياطي عالمية، يجب على الهند أن تقطع شوطًا طويلاً وأن تبني مؤسسات قوية. كما يجب أن تخلق هيكلًا لا يعتمد على أهواء أي شخص ويجب أن تكون الآليات موثوقة.

https://sputnikarabic.ae/20230428/إعلام-لا-يزال-الدولار-يؤثر-على-الاقتصاد-العالمي-لكن-اليوان-يزداد-قوة-1076434264.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, اقتصاد