عربي
https://sputnikarabic.ae/20230430/رجل-أعمال-كبير-يصف-الدولار-بالإرهابي-المالي-الأكبر-1076474895.html
رجل أعمال كبير يصف الدولار بالإرهابي المالي الأكبر
رجل أعمال كبير يصف الدولار بالإرهابي المالي الأكبر
وجه أغنى مصرفي في آسيا والرئيس التنفيذي لبنك كوتاك ماهيندرا أحد أكبر البنوك الهندية، عدي كوتاك، انتقاداً للدولار الأمريكي، واصفًا العملة الأمريكية بأنها "أكبر... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T06:45+0000
2023-04-30T06:45+0000
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102434/42/1024344297_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cfbaa6b8e9c6df35d533aea45b2624dc.jpg
وقال كوتاك خلال حدث محلي في نيودلهي، "أعتقد بصدق أن أكبر إرهابي مالي في العالم هو الدولار الأمريكي جميع أموالنا في الحسابات المصرفية ويمكن لأي شخص في الولايات المتحدة أن يقول إنه لن يكون بمقدورك سحب أموالك من صباح الغد.وشدد كوتاك على أن العالم الآن "يبحث بشدة عن عملة احتياطية بديلة"، مشيراً إلى أن الوقت قد حان بالنسبة للهند لجعل الروبية مثل هذه العملة الاحتياطية، مضيفا بالقول: "لا أعتقد أن أوروبا تستطيع صنع عملتها الاحتياطية لأنها جمعية الدول الأوروبية ولا أعتقد أن بريطانيا أو اليابان ستكون لديها الشجاعة لاتخاذ هذا الموقف، على الرغم من أن الجنيه البريطاني والين كليهما العملات الحرة.وتابع بالقول: "أعتقد أن الصين لديها مشكلة ثقة خطيرة مع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم".وأشار رئيس البنك إلى أنه من أجل إنشاء عملة احتياطي عالمية، يجب على الهند أن تقطع شوطًا طويلاً وأن تبني مؤسسات قوية. كما يجب أن تخلق هيكلًا لا يعتمد على أهواء أي شخص ويجب أن تكون الآليات موثوقة.
https://sputnikarabic.ae/20230428/إعلام-لا-يزال-الدولار-يؤثر-على-الاقتصاد-العالمي-لكن-اليوان-يزداد-قوة-1076434264.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102434/42/1024344297_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_27665a01210d005fce9899bc8acab7af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

رجل أعمال كبير يصف الدولار بالإرهابي المالي الأكبر

06:45 GMT 30.04.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova /  / الانتقال إلى بنك الصورالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وجه أغنى مصرفي في آسيا والرئيس التنفيذي لبنك كوتاك ماهيندرا أحد أكبر البنوك الهندية، عدي كوتاك، انتقاداً للدولار الأمريكي، واصفًا العملة الأمريكية بأنها "أكبر إرهابي مالي في العالم".
وقال كوتاك خلال حدث محلي في نيودلهي، "أعتقد بصدق أن أكبر إرهابي مالي في العالم هو الدولار الأمريكي جميع أموالنا في الحسابات المصرفية ويمكن لأي شخص في الولايات المتحدة أن يقول إنه لن يكون بمقدورك سحب أموالك من صباح الغد.
وشدد كوتاك على أن العالم الآن "يبحث بشدة عن عملة احتياطية بديلة"، مشيراً إلى أن الوقت قد حان بالنسبة للهند لجعل الروبية مثل هذه العملة الاحتياطية، مضيفا بالقول: "لا أعتقد أن أوروبا تستطيع صنع عملتها الاحتياطية لأنها جمعية الدول الأوروبية ولا أعتقد أن بريطانيا أو اليابان ستكون لديها الشجاعة لاتخاذ هذا الموقف، على الرغم من أن الجنيه البريطاني والين كليهما العملات الحرة.
عملات - دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
إعلام: لا يزال الدولار يؤثر على الاقتصاد العالمي لكن اليوان يزداد قوة
28 أبريل, 16:44 GMT
وتابع بالقول: "أعتقد أن الصين لديها مشكلة ثقة خطيرة مع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم".
وأشار رئيس البنك إلى أنه من أجل إنشاء عملة احتياطي عالمية، يجب على الهند أن تقطع شوطًا طويلاً وأن تبني مؤسسات قوية. كما يجب أن تخلق هيكلًا لا يعتمد على أهواء أي شخص ويجب أن تكون الآليات موثوقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:53 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة28 أبريل, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала