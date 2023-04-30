https://sputnikarabic.ae/20230430/قوات-الدعم-السريع-تتهم-الجيش-السوداني-بخرق-الهدنة-1076476365.html

قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بخرق الهدنة

قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بخرق الهدنة

اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، الجيش السوداني بخرق الهدنة الإنسانية باستهداف عدد من مواقع تمركزها في الخرطوم. 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T08:30+0000

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جاء هذا في بيان صادر عن قوات الدعم السريع نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.وقال البيان: "استمرت انتهاكات القيادات الانقلابية بالقوات المسلحة وفلول النظام البائد المتطرفة للهدنة الإنسانية المعلنة."وأضاف البيان أن من وصفهم بـ "الانقلابيين"، هاجموا "بالمدافع والطائرات مواقع تمركز قواتنا في عدد من المناطق بولاية الخرطوم إلى جانب القصف العشوائي للمدافع ولا تزال الطائرات تحلق في سماء الخرطوم."وتابع البيان: "يستعد الانقلابيون وفلول النظام البائد منذ أمس واليوم، للهجوم على قواتنا في بحري الحلفايا وأم درمان والخرطوم جنوب بعد انضمام كتائب الأمن الشعبي بزي شرطة الاحتياطي المركزي لقوات الانقلابيين في الشجرة."في المقابل أكدت قوات الدعم السريع التزامها بالهدنة الإنسانية المعلنة لفتح مسارات آمنة وتسهيل عملية إجلاء الرعايا الأجانب، لكنها خذرت من أنها "لن تتواني في حسم أي تحركات للانقلابيين والفلول."وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، يوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

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الأخبار, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية