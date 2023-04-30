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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230430/قوات-كييف-تقصف-مجددا-مقاطعة-بريانسك-الروسية-دون-وقوع-إصابات-1076472758.html
قوات كييف تقصف مجددا مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات
قوات كييف تقصف مجددا مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية جددت قصفها لقرية سوزيمكا بالمقاطعة باستخدام راجمات الصواريخ المتعددة من... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T05:15+0000
2023-04-30T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
قصف مدفعي
روسيا
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وكتب بوغوماز في قناته على "تيلغرام"، "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية مرة أخرى قرية سوزيمكا باستخدام راجمات الصواريخ المتعددة، دون وقوع إصابات.. أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت عددا من القذائف".وأشار إلى تضرر ودمار منزل بشكل جزئي.وفي وقت سابق، أعلن بوغوماز مقتل مدنيين اثنين نتيجة القصف الأوكراني على قرية سوزيمكا.وكتب بوغوماز في قناته على "تيلغرام"، "نتيجة للقصف الذي نفذه النازيون الأوكرانيون، ولسوء الحظ، قُتل مدنيان، وبحسب البيانات الأولية، تم تدمير مبنى سكني بالكامل، كما تضرر منزلان آخران ودمرا بشكل جزئي".
https://sputnikarabic.ae/20230430/حاكم-بريانسك-الروسية-مقتل-مدنيين-اثنين-في-قصف-أوكراني-وتدمير-عدة-منازل-1076471939.html
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القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, روسيا
القوات الأوكرانية, قصف مدفعي, روسيا

قوات كييف تقصف مجددا مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات

05:15 GMT 30.04.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية جددت قصفها لقرية سوزيمكا بالمقاطعة باستخدام راجمات الصواريخ المتعددة من دون وقوع إصابات. مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت عدة قذائف.
وكتب بوغوماز في قناته على "تيلغرام"، "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية مرة أخرى قرية سوزيمكا باستخدام راجمات الصواريخ المتعددة، دون وقوع إصابات.. أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت عددا من القذائف".
وأشار إلى تضرر ودمار منزل بشكل جزئي.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم بريانسك الروسية: مقتل مدنيين اثنين في قصف أوكراني وتدمير عدة منازل
00:05 GMT
وفي وقت سابق، أعلن بوغوماز مقتل مدنيين اثنين نتيجة القصف الأوكراني على قرية سوزيمكا.
وكتب بوغوماز في قناته على "تيلغرام"، "نتيجة للقصف الذي نفذه النازيون الأوكرانيون، ولسوء الحظ، قُتل مدنيان، وبحسب البيانات الأولية، تم تدمير مبنى سكني بالكامل، كما تضرر منزلان آخران ودمرا بشكل جزئي".
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