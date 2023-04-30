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https://sputnikarabic.ae/20230430/كوريا-الشمالية-إعلان-واشنطن-مؤامرة-حرب-نووية-خطيرة-تتستر-بلافتة-الأمن-1076478571.html
كوريا الشمالية: "إعلان واشنطن" مؤامرة حرب نووية خطيرة تتستر بلافتة الأمن
كوريا الشمالية: "إعلان واشنطن" مؤامرة حرب نووية خطيرة تتستر بلافتة الأمن
اعتبرت كوريا الشمالية أن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك يول"، إلى الولايات المتحدة تمثل استفزازا في طريق الحرب النووية. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T08:51+0000
2023-04-30T08:51+0000
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ووفق وكالة يونهاب الكورية، فقد نشرت الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية، تعليقا وصفت خلاله زيارة "يون"، إلى الولايات المتحدة بأنها "الرحلة الأكثر عدائية وعدوانية واستفزازا، وهي رحلة خطيرة بالنسبة لحرب نووية".وأوضحت أن هذه الرحلة جعلت كوريا الشمالية، تؤكد أنها ستقوم بعزيز ردعها العسكري ضد جارتها الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة.وانتقدت "اتفاق القمة الذي عقد هذا الأسبوع بين سيئول وواشنطن بخصوص تعزيز الردع الموسع الأمريكي، مؤكدة أنه "نتاج سياسة عدائية شائنة ضد بيونغ يانغ".وكان الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك يول"، قد زار واشنطن مؤخرا وعقد لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله ما أطلق عليه "إعلان واشنطن"، والذي ينص على مشاركة الولايات المتحدة المعلومات حول العمليات النووية والاستراتيجية والتخطيط، وقيامها بنشر الأصول الاستراتيجية بانتظام في كوريا الجنوبية.طالع أيضا: البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يستضيف رئيس كوريا الجنوبية في واشنطن
https://sputnikarabic.ae/20230426/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلن-نصب-أسلحة-أمريكية-على-أراضي-بلاده-1076340682.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية: "إعلان واشنطن" مؤامرة حرب نووية خطيرة تتستر بلافتة الأمن

08:51 GMT 30.04.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، مع نظيره الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، مع نظيره الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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اعتبرت كوريا الشمالية أن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك يول"، إلى الولايات المتحدة تمثل استفزازا في طريق الحرب النووية.
ووفق وكالة يونهاب الكورية، فقد نشرت الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية، تعليقا وصفت خلاله زيارة "يون"، إلى الولايات المتحدة بأنها "الرحلة الأكثر عدائية وعدوانية واستفزازا، وهي رحلة خطيرة بالنسبة لحرب نووية".
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
رئيس كوريا الجنوبية يعلن نصب أسلحة أمريكية على أراضي بلاده
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وأوضحت أن هذه الرحلة جعلت كوريا الشمالية، تؤكد أنها ستقوم بعزيز ردعها العسكري ضد جارتها الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة.
وانتقدت "اتفاق القمة الذي عقد هذا الأسبوع بين سيئول وواشنطن بخصوص تعزيز الردع الموسع الأمريكي، مؤكدة أنه "نتاج سياسة عدائية شائنة ضد بيونغ يانغ".

واعتبرت الوكالة الرسمية لبيونغ يانغ إعلان واشنطن "مؤامرة حرب نووية خطيرة تتستر بلافتة الأمن"، مؤكدة أنه ومن خلال هذا الإعلان "أظهر عملاء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مخططهم لغزو كوريا الشمالية بصورة أوضح من ذي قبل"، وفق تعبيرها.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك يول"، قد زار واشنطن مؤخرا وعقد لقاء قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله ما أطلق عليه "إعلان واشنطن"، والذي ينص على مشاركة الولايات المتحدة المعلومات حول العمليات النووية والاستراتيجية والتخطيط، وقيامها بنشر الأصول الاستراتيجية بانتظام في كوريا الجنوبية.
طالع أيضا: البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي يستضيف رئيس كوريا الجنوبية في واشنطن
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