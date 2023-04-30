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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230430/كييف-تجهز-عقوبات-جديدة-ضد-الأفراد-العاملة-بالمجمع-الصناعي-العسكري-الروسي-1076472179.html
كييف تجهز عقوبات جديدة ضد الأفراد العاملة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي
كييف تجهز عقوبات جديدة ضد الأفراد العاملة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي
أعلن فلاديمير زيلينسكي أمس السبت، أن أوكرانيا تعد حزمة جديدة من العقوبات ضد الأفراد والكيانات القانونية العاملة في المجمع الصناعي العسكري الروسي. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T02:00+0000
2023-04-30T01:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
عقوبات أمريكية ضد روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة فيديو، " كما نعد قرارات عقوبات جديدة ضد الأفراد والشركات العاملين في المجمع الصناعي العسكري، والكيانات الأجنبية التي تساعد إمداداتها روسيا. سيتم الإعلان عن هذه القرارات في الوقت القريب".يشار إلى أن "مجموعة يرماك- ماكفول الدولية" التي يرأسها أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ومايكل ماكفول وهو سفير أمريكي سابق بموسكو، قدّمت خطة جديدة لتشديد العقوبات ضد روسيا.وفي وقت سابق، أعلن يرماك عن إنشاء هذه المجموعة الاستشارية الدولية، التي تكمن مهمتها في وضع وصياغة مقترحات بخصوص ضمانات أمنية لأوكرانيا، وكذلك خطة عمل لتشديد العقوبات ضد روسيا الاتحادية.جدير بالذكر، أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، عقب إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وشملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛ مما دفع عددًا من الشركات الغربية إلى الانسحاب من السوق الروسية.وإضافة إلى ذلك، تم حظر تعامل عدد من المصارف الروسية عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي، الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، المتواصلة منذ 24 شباط/فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس.وأكدت موسكو من جانبها، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230428/زيلينسكي-يدعو-الاتحاد-الأوروبي-إلى-حل-الحظر-المفروض-على-استيراد-المنتجات-الزراعية-من-أوكرانيا-1076435188.html
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زيلينسكي, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
زيلينسكي, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

كييف تجهز عقوبات جديدة ضد الأفراد العاملة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي

02:00 GMT 30.04.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Leo Correa
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أعلن فلاديمير زيلينسكي أمس السبت، أن أوكرانيا تعد حزمة جديدة من العقوبات ضد الأفراد والكيانات القانونية العاملة في المجمع الصناعي العسكري الروسي.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة فيديو، " كما نعد قرارات عقوبات جديدة ضد الأفراد والشركات العاملين في المجمع الصناعي العسكري، والكيانات الأجنبية التي تساعد إمداداتها روسيا. سيتم الإعلان عن هذه القرارات في الوقت القريب".
وبحسب قوله فإن الأسبوع المقبل سيكون "مهما في الكفاح من أجل العدالة"، لافتا إلى أنه "يجري التحضير لعدة خطوات قوية توطد بين الشركاء في الحرب ضد روسيا الاتحادية.
يشار إلى أن "مجموعة يرماك- ماكفول الدولية" التي يرأسها أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ومايكل ماكفول وهو سفير أمريكي سابق بموسكو، قدّمت خطة جديدة لتشديد العقوبات ضد روسيا.
وفي وقت سابق، أعلن يرماك عن إنشاء هذه المجموعة الاستشارية الدولية، التي تكمن مهمتها في وضع وصياغة مقترحات بخصوص ضمانات أمنية لأوكرانيا، وكذلك خطة عمل لتشديد العقوبات ضد روسيا الاتحادية.
جدير بالذكر، أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، عقب إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وشملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛ مما دفع عددًا من الشركات الغربية إلى الانسحاب من السوق الروسية.
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وإضافة إلى ذلك، تم حظر تعامل عدد من المصارف الروسية عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي، الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، المتواصلة منذ 24 شباط/فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس.
وأكدت موسكو من جانبها، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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