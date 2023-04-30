https://sputnikarabic.ae/20230430/كييف-تجهز-عقوبات-جديدة-ضد-الأفراد-العاملة-بالمجمع-الصناعي-العسكري-الروسي-1076472179.html

كييف تجهز عقوبات جديدة ضد الأفراد العاملة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي

كييف تجهز عقوبات جديدة ضد الأفراد العاملة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي

أعلن فلاديمير زيلينسكي أمس السبت، أن أوكرانيا تعد حزمة جديدة من العقوبات ضد الأفراد والكيانات القانونية العاملة في المجمع الصناعي العسكري الروسي. 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T02:00+0000

2023-04-30T02:00+0000

2023-04-30T01:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

زيلينسكي

عقوبات أمريكية ضد روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة فيديو، " كما نعد قرارات عقوبات جديدة ضد الأفراد والشركات العاملين في المجمع الصناعي العسكري، والكيانات الأجنبية التي تساعد إمداداتها روسيا. سيتم الإعلان عن هذه القرارات في الوقت القريب".يشار إلى أن "مجموعة يرماك- ماكفول الدولية" التي يرأسها أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ومايكل ماكفول وهو سفير أمريكي سابق بموسكو، قدّمت خطة جديدة لتشديد العقوبات ضد روسيا.وفي وقت سابق، أعلن يرماك عن إنشاء هذه المجموعة الاستشارية الدولية، التي تكمن مهمتها في وضع وصياغة مقترحات بخصوص ضمانات أمنية لأوكرانيا، وكذلك خطة عمل لتشديد العقوبات ضد روسيا الاتحادية.جدير بالذكر، أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا، عقب إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وشملت حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية؛ مما دفع عددًا من الشركات الغربية إلى الانسحاب من السوق الروسية.وإضافة إلى ذلك، تم حظر تعامل عدد من المصارف الروسية عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي، الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، المتواصلة منذ 24 شباط/فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس.وأكدت موسكو من جانبها، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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زيلينسكي, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا