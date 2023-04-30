https://sputnikarabic.ae/20230430/لبنانيون-يتظاهرون-في-باريس-رفضًا-لبقاء-النازحين-السوريين-في-بلادهم-1076473967.html
لبنانيون يتظاهرون في باريس رفضًا لبقاء النازحين السوريين في بلادهم
لبنانيون يتظاهرون في باريس رفضًا لبقاء النازحين السوريين في بلادهم
قالت تقارير إعلامية إن لبنانيين نظموا تظاهرة احتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس اعتراضا على وجود النازحين السوريين في بلادهم. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T06:02+0000
2023-04-30T06:02+0000
2023-04-30T06:02+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103748/41/1037484125_0:277:3024:1978_1920x0_80_0_0_92326ee1ab05aea49601fbc55869f073.jpg
وووفقا لموقع النشرة اللبناني فإن عددا من أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا، تظاهروا احتجاجا، على استمرار بقاء النازحين السوريين في لبنان.يشار إلى أن التقديرات الرسمية تؤكد وصول عدد النازحين السوريين في لبنان إلى قرابة 1.5 مليون، يعاني أغلبهم أوضاعًا معيشية شديدة السوء، زاد منها ما يعانيه البلد المضيف (لبنان) من أزمات اقتصادية متلاحقة.يأتي ذلك في حين أكد مدير عام شركة "ستاتيستيكس ليبانون"، ربيع الهبر، في حوار سابق مع "سبوتنيك"، أن عدد النازحين السوريين في لبنان وصل إلى مليونين و43 ألف.وبخصوص عودتهم أوضح أنه "لا يوجد نية لدى المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين وفق سلسلة وجدول زمني وهذا الأمر مستغرب، ويجب على الأمم المتحدة جدولة العودة إلا أنهم ينتظرون العودة الطوعية، وبظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها سوريا يظل الوضع في لبنان أفضل ولذلك سيبقى السوريين في لبنان"، مؤكدا أن بقاء النازحين في لبنان يعني المزيد من الانهيار والتدهور في الوضع الاقتصادي اللبناني.طالع أيضا: مسؤول في "حزب الله" يقول إن أمريكا تريد تثبيت النازحين السوريين داخل لبنان وتوطين الفلسطينيين
https://sputnikarabic.ae/20230402/-مفوضية-اللاجئين-تطالب-برفع-المساعدات-للنازحين-السوريين-في-لبنان-والأخير-يرفض-تساوي-راتب-وزير-1075423479.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103748/41/1037484125_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_e6d039a3c2197135d24ffb62fa60b2ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنانيون يتظاهرون في باريس رفضًا لبقاء النازحين السوريين في بلادهم
تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن لبنانيين نظموا تظاهرة احتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس اعتراضا على وجود النازحين السوريين في بلادهم.
وووفقا لموقع
النشرة اللبناني فإن عددا من أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا، تظاهروا احتجاجا، على استمرار بقاء النازحين السوريين في لبنان.
يشار إلى أن التقديرات الرسمية تؤكد وصول عدد النازحين السوريين في لبنان إلى قرابة 1.5 مليون، يعاني أغلبهم أوضاعًا معيشية شديدة السوء، زاد منها ما يعانيه البلد المضيف (لبنان) من أزمات اقتصادية متلاحقة.
يأتي ذلك في حين أكد مدير عام شركة "ستاتيستيكس ليبانون
"، ربيع الهبر، في حوار سابق مع "سبوتنيك"، أن عدد النازحين السوريين في لبنان وصل إلى مليونين و43 ألف.
وقال الهبر لـ "سبوتنيك" إن "عدد النازحين الذين انتقلوا إلى لبنان بعد الزلزال الذي ضرب سوريا يتراوح بين الـ 16 و 20 ألف نازح"، لافتًا إلى أن "عدد ولادات السوريين قريب إلى عدد ولادات اللبنانيين".
وبخصوص عودتهم أوضح أنه "لا يوجد نية لدى المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين وفق سلسلة وجدول زمني وهذا الأمر مستغرب، ويجب على الأمم المتحدة جدولة العودة إلا أنهم ينتظرون العودة الطوعية، وبظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها سوريا يظل الوضع في لبنان أفضل ولذلك سيبقى السوريين في لبنان"، مؤكدا أن بقاء النازحين في لبنان
يعني المزيد من الانهيار والتدهور في الوضع الاقتصادي اللبناني.