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https://sputnikarabic.ae/20230430/لم-يردعه-الصياح-غراب-ينتزع-علم-إسرائيل-من-فوق-مستوطنة-فيديو-1076494843.html
لم يردعه الصياح.. غراب ينتزع علم إسرائيل من فوق مستوطنة.. فيديو
لم يردعه الصياح.. غراب ينتزع علم إسرائيل من فوق مستوطنة.. فيديو
انتزع غراب علما إسرائيليا من فوق إحدى البنايات، في مشهد أثار موجة من الاستغراب على مواقع التواصل الاجتماعي. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T17:36+0000
2023-04-30T17:36+0000
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي قالوا إنه يوثق إزالة غراب لعلم إسرائيل من فوق مدخل إحدى المستوطنات.وظهر الغراب وهو يصر على اقتلاع العلم من الصارية، دون أن يكترث لصوت مصور المقطع الذي سُمع وهو يصيح "أيها الغراب الفوضوي ابتعد عن العلم،.. هيا ابتعد. أنا مصدوم".وقام أحد رواد مواقع التواصل في إسرائيل بنشر فيدو آخر لغراب وهو يمزق العلم الإسرائيلي معلقا بقوله: "اتضح أن هناك واقعة أكثر خطورة، لغراب يمزق العلم الإسرائيلي إلى أشلاء".
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نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

لم يردعه الصياح.. غراب ينتزع علم إسرائيل من فوق مستوطنة.. فيديو

17:36 GMT 30.04.2023
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© flickr.com / Izhar Laufer
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انتزع غراب علما إسرائيليا من فوق إحدى البنايات، في مشهد أثار موجة من الاستغراب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي قالوا إنه يوثق إزالة غراب لعلم إسرائيل من فوق مدخل إحدى المستوطنات.
وظهر الغراب وهو يصر على اقتلاع العلم من الصارية، دون أن يكترث لصوت مصور المقطع الذي سُمع وهو يصيح "أيها الغراب الفوضوي ابتعد عن العلم،.. هيا ابتعد. أنا مصدوم".
وقام أحد رواد مواقع التواصل في إسرائيل بنشر فيدو آخر لغراب وهو يمزق العلم الإسرائيلي معلقا بقوله: "اتضح أن هناك واقعة أكثر خطورة، لغراب يمزق العلم الإسرائيلي إلى أشلاء".
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