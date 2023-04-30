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ليبيا تستضيف المؤتمر الدولي حول الاستثمار والتسويق الرياضي
ليبيا تستضيف المؤتمر الدولي حول الاستثمار والتسويق الرياضي
تستضيف مدينة طرابلس الليبية المؤتمر الدولي الأول حول الاستثمار والتسويق الرياضي، والمقرر إقامته يومي السادس والسابع من مايو/ أيار المقبل. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T13:56+0000
2023-04-30T14:43+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن اللجنة المنظمة للمؤتمر أنه من المقرر انطلاق فعالياته بفندق ذات العماد بطرابلس بمشاركة واسعة محلية ودولية من الخبراء والمختصين في مجال التسويق والاستثمار.يشار إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي بمشاركة بين كلية التربية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس وشركة "مناف" للاستثمار والتسويق الرياضي ويقام تحت شعار "نحو مستقبل واعد للاستثمار والتسويق الرياضي في ليبيا".ويتضمن المؤتمر فعاليات ومعارض تشارك فيها عدة شركات محلية ودولية متخصصة في مجال تسويق المنتجات والمعدات والخدمات الرياضية إضافة إلى عرض المطبوعات والأبحاث العلمية في مجال الرياضة.ويأتي كذلك ضمن برنامج المؤتمر مناقشة محاور حول لبيئة القانونية الاقتصادية والإطار التشريعي المنظم للاستثمار، ودور القطاعين الحكومي والخاص في نشر الوعي بأهمية الاستثمار والتسويق في المجال الرياضي.ويناقش الحضور كذلك التحديات التي تواجه المؤسسات الرياضية في مجال الاستثمار ودور الدعاية الرياضية وبناء العلامة التجارية للأندية، وأهمية السياحة الترويجية والرياضية في تعزيز برامج التنمية من خلال الاستثمار الأمثل.يضاف إلى ذلك مناقشات حول دور الأخلاقيات والتحكيم في تطوير القطاع الرياضي وحقوق البث التلفزيوني والرقمي للأحداث الرياضية، وتأثير الاستثمار في إنجاح منظومة الاحتراف لدى الأندية الليبية.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, رياضة, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, رياضة, أخبار الشرق الأوسط

ليبيا تستضيف المؤتمر الدولي حول الاستثمار والتسويق الرياضي

13:56 GMT 30.04.2023 (تم التحديث: 14:43 GMT 30.04.2023)
© Sputnik . Maher Al Shaeriالعاصمة الليبية طرابلس، السبت، 18 يونيو 2022
العاصمة الليبية طرابلس، السبت، 18 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© Sputnik . Maher Al Shaeri
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تستضيف مدينة طرابلس الليبية المؤتمر الدولي الأول حول الاستثمار والتسويق الرياضي، والمقرر إقامته يومي السادس والسابع من مايو/ أيار المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن اللجنة المنظمة للمؤتمر أنه من المقرر انطلاق فعالياته بفندق ذات العماد بطرابلس بمشاركة واسعة محلية ودولية من الخبراء والمختصين في مجال التسويق والاستثمار.
يشار إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي بمشاركة بين كلية التربية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس وشركة "مناف" للاستثمار والتسويق الرياضي ويقام تحت شعار "نحو مستقبل واعد للاستثمار والتسويق الرياضي في ليبيا".
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ويتضمن المؤتمر فعاليات ومعارض تشارك فيها عدة شركات محلية ودولية متخصصة في مجال تسويق المنتجات والمعدات والخدمات الرياضية إضافة إلى عرض المطبوعات والأبحاث العلمية في مجال الرياضة.
ويأتي كذلك ضمن برنامج المؤتمر مناقشة محاور حول لبيئة القانونية الاقتصادية والإطار التشريعي المنظم للاستثمار، ودور القطاعين الحكومي والخاص في نشر الوعي بأهمية الاستثمار والتسويق في المجال الرياضي.
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ويناقش الحضور كذلك التحديات التي تواجه المؤسسات الرياضية في مجال الاستثمار ودور الدعاية الرياضية وبناء العلامة التجارية للأندية، وأهمية السياحة الترويجية والرياضية في تعزيز برامج التنمية من خلال الاستثمار الأمثل.
يضاف إلى ذلك مناقشات حول دور الأخلاقيات والتحكيم في تطوير القطاع الرياضي وحقوق البث التلفزيوني والرقمي للأحداث الرياضية، وتأثير الاستثمار في إنجاح منظومة الاحتراف لدى الأندية الليبية.
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