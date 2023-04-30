تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
14:29 GMT 30.04.2023
قوات الدعم السريع تعلن تمديد الهدنة الإنسانية في السودان 72 ساعة إضافية اعتبارا من منتصف الليل
13:46 GMT 30.04.2023
أمين عام مجلس التعاون الخليجي: ندعو إلى التهدئة ووقف كل أشكال التصعيد في السودان
13:23 GMT 30.04.2023
قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني المؤقت ومهاجمة المناطق في جميع أنحاء الخرطوم التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات العسكرية.
13:19 GMT 30.04.2023
وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات بشأن الأوضاع في السودان مع مبعوث البرهان
12:56 GMT 30.04.2023
12:42 GMT 30.04.2023
رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان: الوضع على شفا كارثة إنسانية والقطاع الصحي معرض لانهيار
11:23 GMT 30.04.2023
11:00 GMT 30.04.2023
10:06 GMT 30.04.2023
الخارجية السودانية: ندين بشدة اعتداءات قوات الدعم السريع على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية
08:42 GMT 30.04.2023
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بتحويل مستشفى إلى ثكنة عسكرية مدججة بالسلاح ومركز قيادة للعمليات
08:16 GMT 30.04.2023
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين لـ 425 والمصابين لـ 2091 منذ بداية المواجهات
07:46 GMT 30.04.2023
07:19 GMT 30.04.2023
06:27 GMT 30.04.2023
04:25 GMT 30.04.2023
الهلال الأحمر السوداني: مجموعات مسلحة نهبت سيارتي إسعاف في أم درمان
21:55 GMT 29.04.2023
وزير الخارجية البريطاني: نواصل ضغوطنا الدبلوماسية لتأمين وقف طويل الأمد لإطلاق النار في السودان
21:41 GMT 29.04.2023
الصحة العالمية: القتال الدائر في السودان يعرض صحة المدنيين وحياتهم للخطر ويرهق النظام الصحي بأكمله
21:13 GMT 29.04.2023
قوات الدعم السريع: الجيش حاول توسيع دائرة الحرب بالزج بقوات الشرطة في معترك ليسوا طرفًا فيه
21:08 GMT 29.04.2023
الدعم السريع: نفذنا حملات مكثفة لمحاربة النهب والتخريب في مناطق سيطرتنا
20:39 GMT 29.04.2023
طائرة إيرانية تنقل رعايا إيرانيين من جدة تم إجلاؤهم عبر سفينة سعودية من السودان