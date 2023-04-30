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https://sputnikarabic.ae/20230430/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T05:47+0000
2023-04-30T13:19+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

05:47 GMT 30.04.2023 (تم التحديث: 13:19 GMT 30.04.2023)
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
قائمة المحتوى
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14:29 GMT 30.04.2023
قوات الدعم السريع تعلن تمديد الهدنة الإنسانية في السودان 72 ساعة إضافية اعتبارا من منتصف الليل
13:46 GMT 30.04.2023
أمين عام مجلس التعاون الخليجي: ندعو إلى التهدئة ووقف كل أشكال التصعيد في السودان
13:23 GMT 30.04.2023
قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني المؤقت ومهاجمة المناطق في جميع أنحاء الخرطوم التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات العسكرية.
13:19 GMT 30.04.2023
وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات بشأن الأوضاع في السودان مع مبعوث البرهان
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات بشأن الأوضاع في السودان مع مبعوث البرهان
13:21 GMT
12:56 GMT 30.04.2023
إجلاء البعثة الدبلوماسية الإندونيسية بالسودان عبر معبر قسطل الحدودي مع مصر
12:42 GMT 30.04.2023
رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان: الوضع على شفا كارثة إنسانية والقطاع الصحي معرض لانهيار
11:23 GMT 30.04.2023
الخارجية العراقية تعلن إجلاء 269 شخصا بينهم 16 سوريا حتى الآن من السودان
11:00 GMT 30.04.2023
خبير: الجيش السوداني لا يعارض التفاوض إن وجد ضمانات لدمج "الدعم السريع" في المؤسسة العسكرية
10:06 GMT 30.04.2023
الخارجية السودانية: ندين بشدة اعتداءات قوات الدعم السريع على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية
08:42 GMT 30.04.2023
الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بتحويل مستشفى إلى ثكنة عسكرية مدججة بالسلاح ومركز قيادة للعمليات
08:16 GMT 30.04.2023
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين لـ 425 والمصابين لـ 2091 منذ بداية المواجهات
07:46 GMT 30.04.2023
قوات الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بخرق الهدنة باستهداف عدد من مواقع تمركزها في الخرطوم
07:19 GMT 30.04.2023
06:27 GMT 30.04.2023
حمدوك: العالم سيواجه "كابوسا" إذا تحول النزاع في السودان لحرب أهلية
04:25 GMT 30.04.2023
الهلال الأحمر السوداني: مجموعات مسلحة نهبت سيارتي إسعاف في أم درمان
21:55 GMT 29.04.2023
وزير الخارجية البريطاني: نواصل ضغوطنا الدبلوماسية لتأمين وقف طويل الأمد لإطلاق النار في السودان
21:41 GMT 29.04.2023
الصحة العالمية: القتال الدائر في السودان يعرض صحة المدنيين وحياتهم للخطر ويرهق النظام الصحي بأكمله
21:13 GMT 29.04.2023
قوات الدعم السريع: الجيش حاول توسيع دائرة الحرب بالزج بقوات الشرطة في معترك ليسوا طرفًا فيه
21:08 GMT 29.04.2023
الدعم السريع: نفذنا حملات مكثفة لمحاربة النهب والتخريب في مناطق سيطرتنا
20:39 GMT 29.04.2023
طائرة إيرانية تنقل رعايا إيرانيين من جدة تم إجلاؤهم عبر سفينة سعودية من السودان
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