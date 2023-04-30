https://sputnikarabic.ae/20230430/مجلس-التعاون-الخليجي-يدعو-إلى-التهدئة-في-السودان-وتغليب-المصلحة-الوطنية-1076489059.html

مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى التهدئة في السودان وتغليب المصلحة الوطنية

مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى التهدئة في السودان وتغليب المصلحة الوطنية

دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اليوم الأحد، لتغليب مصلحة السودان الوطنية. 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T15:29+0000

2023-04-30T15:29+0000

2023-04-30T15:29+0000

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وأكد البديوي، خلال لقائه مبعوث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، "حرص المجلس على أمن السودان وسلامته واستقراره".وقال: "نساند السودان لمواجهة التحديات كافة وتحقيق تطلعات شعبه، ونحرص على تماسك الدولة السودانية ومؤسساتها"، داعيا إلى التهدئة ووقف كل أشكال التصعيد في السودان.واستقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في وقت سابق، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، لبحث الأوضاع في البلد العربي الأفريقي الذي يشهد منذ منتصف الشهر الجاري معارك دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع.وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، نقلا عن بيان للخارجية إن "الأمير فيصل بن فرحان استقبل في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي".وجرى خلال اللقاء "بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان"، وأكد وزير الخارجية السعودي "على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد.وحتى الساعة 14:30 (توقيت غرينتش)، لم يعلق الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان على قرار "الدعم السريع" تمديد الهدنة.وأمس السبت، تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة البرهان، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230430/الدعم-السريع-تعلن-تمديد-الهدنة-الإنسانية-في-السودان-72-ساعة-إضافية-اعتبارا-من-منتصف-الليل-1076487369.html

https://sputnikarabic.ae/20230430/نقابة-أطباء-السودان-ارتفاع-عدد-القتلى-المدنيين-لـ-425-منذ-بداية-المواجهات-1076478030.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي