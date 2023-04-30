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https://sputnikarabic.ae/20230430/مجلس-التعاون-الخليجي-يدعو-إلى-التهدئة-في-السودان-وتغليب-المصلحة-الوطنية-1076489059.html
مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى التهدئة في السودان وتغليب المصلحة الوطنية
مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى التهدئة في السودان وتغليب المصلحة الوطنية
دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اليوم الأحد، لتغليب مصلحة السودان الوطنية. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T15:29+0000
2023-04-30T15:29+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
مجلس التعاون الخليجي
العالم العربي
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وأكد البديوي، خلال لقائه مبعوث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، "حرص المجلس على أمن السودان وسلامته واستقراره".وقال: "نساند السودان لمواجهة التحديات كافة وتحقيق تطلعات شعبه، ونحرص على تماسك الدولة السودانية ومؤسساتها"، داعيا إلى التهدئة ووقف كل أشكال التصعيد في السودان.واستقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في وقت سابق، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، لبحث الأوضاع في البلد العربي الأفريقي الذي يشهد منذ منتصف الشهر الجاري معارك دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع.وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، نقلا عن بيان للخارجية إن "الأمير فيصل بن فرحان استقبل في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي".وجرى خلال اللقاء "بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان"، وأكد وزير الخارجية السعودي "على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد.وحتى الساعة 14:30 (توقيت غرينتش)، لم يعلق الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان على قرار "الدعم السريع" تمديد الهدنة.وأمس السبت، تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة البرهان، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الدعم-السريع-تعلن-تمديد-الهدنة-الإنسانية-في-السودان-72-ساعة-إضافية-اعتبارا-من-منتصف-الليل-1076487369.html
https://sputnikarabic.ae/20230430/نقابة-أطباء-السودان-ارتفاع-عدد-القتلى-المدنيين-لـ-425-منذ-بداية-المواجهات-1076478030.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي

مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى التهدئة في السودان وتغليب المصلحة الوطنية

15:29 GMT 30.04.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEمجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اليوم الأحد، لتغليب مصلحة السودان الوطنية.
وأكد البديوي، خلال لقائه مبعوث القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، "حرص المجلس على أمن السودان وسلامته واستقراره".
وقال: "نساند السودان لمواجهة التحديات كافة وتحقيق تطلعات شعبه، ونحرص على تماسك الدولة السودانية ومؤسساتها"، داعيا إلى التهدئة ووقف كل أشكال التصعيد في السودان.
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
"الدعم السريع" تعلن تمديد الهدنة الإنسانية في السودان 72 ساعة إضافية اعتبارا من منتصف الليل
14:32 GMT
واستقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في وقت سابق، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، لبحث الأوضاع في البلد العربي الأفريقي الذي يشهد منذ منتصف الشهر الجاري معارك دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، نقلا عن بيان للخارجية إن "الأمير فيصل بن فرحان استقبل في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي".
وجرى خلال اللقاء "بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان"، وأكد وزير الخارجية السعودي "على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق".
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين لـ 425 منذ بداية المواجهات
08:32 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد.
وحتى الساعة 14:30 (توقيت غرينتش)، لم يعلق الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان على قرار "الدعم السريع" تمديد الهدنة.
وأمس السبت، تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة البرهان، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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