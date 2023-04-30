https://sputnikarabic.ae/20230430/محامي-النائب-الأردني-المعتقل-بإسرائيل-جهات-التحقيق-ستطلب-تمديد-توقيفه-8-أيام-1076479935.html
محامي النائب الأردني المعتقل بإسرائيل: جهات التحقيق ستطلب تمديد توقيفه 8 أيام
محامي النائب الأردني المعتقل بإسرائيل: جهات التحقيق ستطلب تمديد توقيفه 8 أيام
قال جواد بولس محامي النائب الأردني المعتقل في إسرائيل عماد العدوان إن جهات التحقيق الإسرائيلية تعتزم طلب تمديد توقيفه 8 أيام إضافية. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
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وأضاف المحامي الأردني في تصريحات صحفية أنه سيعترض على طلب التمديد، بحسب موقع "عمون".وذكر أن السلطات الإسرائيلية "لن تسمح له بمقابلة النائب لوجود أمر قضائي يمنع لقاء المحامي بموكله، صدر في اليوم الأول من اعتقاله".وعن الإجراءات التي ستشهدها المحكمة، قال: "هو ظهور منفصل، حيث يدخل المحامي أولا وسنعترض على الطلب".وأوضح أنه بعد خروج المحامين من المحكمة سيدخل النائب الأردني دون أن يكون هناك فرصة أمام الدفاع لمقابلته.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسبوع الماضي النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، والمعروف بتأييده للمقاومة الفلسطينية، وزعمت أنها عثرت في سيارته على كمية من الأسلحة والذهب كان يعتزم تهريبها إلى الأراضي المحتلة.ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن العدوان تم توقيفه من قبل السلطات الإسرائيلية عند معبر "النبي" المعروف بجسر الملك الحسين وذلك للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.وسيمثل النائب الأردني عماد العدوان، اليوم الأحد، أمام المحكمة الإسرائيلية في عوفر.
https://sputnikarabic.ae/20230424/إعلام-عائلة-النائب-الأردني-المعتقل-في-إسرائيل-ينتظرون-لقاءه-بسفير-المملكة-هناك-1076223356.html
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أخبار الأردن, أحداث الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار فلسطين اليوم
أخبار الأردن, أحداث الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار فلسطين اليوم
محامي النائب الأردني المعتقل بإسرائيل: جهات التحقيق ستطلب تمديد توقيفه 8 أيام
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قال جواد بولس محامي النائب الأردني المعتقل في إسرائيل عماد العدوان إن جهات التحقيق الإسرائيلية تعتزم طلب تمديد توقيفه 8 أيام إضافية.
وأضاف المحامي الأردني في تصريحات صحفية أنه سيعترض على طلب التمديد، بحسب موقع
"عمون".
وذكر أن السلطات الإسرائيلية "لن تسمح له بمقابلة النائب لوجود أمر قضائي يمنع لقاء المحامي بموكله، صدر في اليوم الأول من اعتقاله".
وعن الإجراءات التي ستشهدها المحكمة، قال: "هو ظهور منفصل، حيث يدخل المحامي أولا وسنعترض على الطلب".
وأوضح أنه بعد خروج المحامين من المحكمة سيدخل النائب الأردني
دون أن يكون هناك فرصة أمام الدفاع لمقابلته.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسبوع الماضي النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، والمعروف بتأييده للمقاومة الفلسطينية، وزعمت أنها عثرت في سيارته على كمية من الأسلحة والذهب كان يعتزم تهريبها إلى الأراضي المحتلة.
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن العدوان تم توقيفه من قبل السلطات الإسرائيلية عند معبر "النبي" المعروف بجسر الملك الحسين وذلك للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.
وسيمثل النائب الأردني عماد العدوان، اليوم الأحد، أمام المحكمة الإسرائيلية في عوفر.