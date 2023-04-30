https://sputnikarabic.ae/20230430/محكمة-إسرائيلية-تمدد-توقيف-النائب-الأردني-عماد-العدوان-8-أيام-بتهمة-التهريب-1076492630.html
محكمة إسرائيلية تمدد توقيف النائب الأردني عماد العدوان 8 أيام بتهمة "التهريب"
محكمة إسرائيلية تمدد توقيف النائب الأردني عماد العدوان 8 أيام بتهمة "التهريب"
أعلنت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر، غرب مدينة رام الله، اليوم الأحد، "تمديد اعتقال النائب في البرلمان الأردني، عماد العدوان، لمدة ثمانية أيام على... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T16:08+0000
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وعقدت المحكمة، جلسة سرية للبحث في طلب النيابة العسكرية، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي [الشاباك] لتمديد اعتقال العدوان لاستكمال التحقيق معه بتهمة محاولة تهريب أسلحة وسبائك ذهب إلى الضفة الغربية، وذلك حسب موقع "والا" العبري.واعترض فريق الدفاع خلال الجلسة على طلب تمديد الاعتقال، وطالب بعقد لقاء مع النائب العدوان قبل إصدار قرار التمديد إلا أن المحكمة رفضت ذلك"، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسبوع الماضي النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، والمعروف بتأييده للمقاومة الفلسطينية، وزعمت أنها عثرت في سيارته على كمية من الأسلحة والذهب كان يعتزم تهريبها إلى إسرائيل.من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن العدوان تم توقيفه من قبل السلطات الإسرائيلية عند معبر "النبي" المعروف بجسر الملك الحسين وذلك للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.
https://sputnikarabic.ae/20230430/حملة-تضامن-عربية-واسعة-مع-النائب-الأردني-المعتقل-في-إسرائيل-1076478435.html
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أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
محكمة إسرائيلية تمدد توقيف النائب الأردني عماد العدوان 8 أيام بتهمة "التهريب"
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أعلنت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر، غرب مدينة رام الله، اليوم الأحد، "تمديد اعتقال النائب في البرلمان الأردني، عماد العدوان، لمدة ثمانية أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بتهريب أسلحة".
وعقدت المحكمة، جلسة سرية للبحث في طلب النيابة العسكرية، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي [الشاباك] لتمديد اعتقال العدوان لاستكمال التحقيق معه بتهمة محاولة تهريب أسلحة وسبائك ذهب إلى الضفة الغربية، وذلك حسب موقع
"والا" العبري.
واعترض فريق الدفاع خلال الجلسة على طلب تمديد الاعتقال، وطالب بعقد لقاء مع النائب العدوان قبل إصدار قرار التمديد إلا أن المحكمة رفضت ذلك"، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.
وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسبوع الماضي النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان
، والمعروف بتأييده للمقاومة الفلسطينية، وزعمت أنها عثرت في سيارته على كمية من الأسلحة والذهب كان يعتزم تهريبها إلى إسرائيل.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية
أن العدوان تم توقيفه من قبل السلطات الإسرائيلية عند معبر "النبي" المعروف بجسر الملك الحسين وذلك للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.