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https://sputnikarabic.ae/20230430/مسؤول-إيراني-الصين-أهم-شريك-تجاري-لبلادنا-1076483138.html
مسؤول إيراني: الصين أهم شريك تجاري لبلادنا
مسؤول إيراني: الصين أهم شريك تجاري لبلادنا
وصف رئيس غرفة التجارة في محافظة بوشهر جنوب إيران خورشيد كزدرازي الصين بأنها أهم شريك تجاري لبلاده في الوقت الحالي. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T12:01+0000
2023-04-30T12:01+0000
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جاء ذلك خلال اجتماع النشطاء الاقتصاديين في محافظة بوشهر مع رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الصينية علاء الدين بروجردي، بحسب وكالة "إرنا".وقال كزدرازي: إن "الصين هي أهم سوق للتصدير وأهم شريك في الاستيراد والتكنولوجيا مع إيرن، مؤكدا على أنها حليفة سياسية لبلاده".واعتبر أن الحظر الغربي جعل من الصين دولة آمنة في التبادل الدولي، لافتا إلى أن اقتصاد البلدين يكملان بعضهما البعض في مجالات عديدة لا سيما في قطاع الطاقة.وأشار كزدرازي إلى أن حجم صادرات بلاده خلال العام الإيراني المنصرم بلغ 53 مليارا و146 مليون دولار، منها 14 مليارا و584 مليون دولار مع الصين.وأوضح المسؤول التجاري أن العام الماضي شهد تصدير 13.3 مليار دولار من محافظة بوشهر إلى دول عديدة.وشدد على أهمية تسيير خطين للنقل البحري والجوي المباشر بين ميناء بوشهر والصين.
https://sputnikarabic.ae/20230126/صادرات-إيران-من-السلع-غير-النفطية-تتجاوز-45-مليار-دولار-1072733675.html
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الصين, إيران, أخبار إيران, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, إيران, أخبار إيران, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن

مسؤول إيراني: الصين أهم شريك تجاري لبلادنا

12:01 GMT 30.04.2023
© AFP 2023الرئيس الصيني شي جين بينغ يستقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بكين
الرئيس الصيني شي جين بينغ يستقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023
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وصف رئيس غرفة التجارة في محافظة بوشهر جنوب إيران خورشيد كزدرازي الصين بأنها أهم شريك تجاري لبلاده في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع النشطاء الاقتصاديين في محافظة بوشهر مع رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الصينية علاء الدين بروجردي، بحسب وكالة "إرنا".
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وقال كزدرازي: إن "الصين هي أهم سوق للتصدير وأهم شريك في الاستيراد والتكنولوجيا مع إيرن، مؤكدا على أنها حليفة سياسية لبلاده".
واعتبر أن الحظر الغربي جعل من الصين دولة آمنة في التبادل الدولي، لافتا إلى أن اقتصاد البلدين يكملان بعضهما البعض في مجالات عديدة لا سيما في قطاع الطاقة.
وأشار كزدرازي إلى أن حجم صادرات بلاده خلال العام الإيراني المنصرم بلغ 53 مليارا و146 مليون دولار، منها 14 مليارا و584 مليون دولار مع الصين.
وأوضح المسؤول التجاري أن العام الماضي شهد تصدير 13.3 مليار دولار من محافظة بوشهر إلى دول عديدة.
وشدد على أهمية تسيير خطين للنقل البحري والجوي المباشر بين ميناء بوشهر والصين.
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