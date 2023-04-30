https://sputnikarabic.ae/20230430/مسؤول-الاستعدادات-جارية-لإعادة-فتح-سفارتي-إيران-والسعودية-1076493700.html
مسؤول: الاستعدادات جارية لإعادة فتح سفارتي إيران والسعودية
مسؤول: الاستعدادات جارية لإعادة فتح سفارتي إيران والسعودية
أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن "الاستعدادات، جارية، لإعادة فتح تفعيل سفارتي إيران والسعودية، ومن ثم تبادل سفراء البلدين". 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T16:41+0000
2023-04-30T16:41+0000
2023-04-30T16:41+0000
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وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وحيد جلال زاده، إن "سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران تتبعها الحكومة بشكل جيد. حتى الآن، أقمنا علاقة متوازنة مع غالبية جيراننا في آسيا الوسطى والخليج وشرق البلاد"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأضاف أن "سياسة الحكومة في خفض التصعيد مع بعض دول منطقة الخليج، بما في ذلك الإمارات والبحرين والسعودية، كانت سياسة جيدة وصحيحة"، متابعا: "بالطبع نحن نتوقع أن يتم استخدام هذا النهج في المجالات الاقتصادية والسياسية لدينا".وأكد أن "استئناف علاقات إيران مع دول مثل السعودية يجب أن يكون لها آثارها في المجالين الاقتصادي والسياسي وعلى دول المنطقة".وأوضح أن "السعودية وإيران دولتان مهمتان للغاية في العالم الإسلامي والمنطقة، وإذا كان لهذين البلدين علاقة جيدة ومتوازنة مع بعضهما البعض، هذا الأمر سيصب في مصلحة دول المنطقة، ويمكننا أيضا رؤية نهج أفضل في المستقبل عند مواجهة أعداء العالم الإسلامي".وتوصلت السعودية وإيران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، إذ تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسبما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
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https://sputnikarabic.ae/20230422/نتنياهو-يحذر-السعودية-من-تبعات-إعادة-علاقاتها-مع-إيران-1076179927.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم
مسؤول: الاستعدادات جارية لإعادة فتح سفارتي إيران والسعودية
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أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن "الاستعدادات، جارية، لإعادة فتح تفعيل سفارتي إيران والسعودية، ومن ثم تبادل سفراء البلدين".
وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية وحيد جلال زاده، إن "سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران تتبعها الحكومة بشكل جيد. حتى الآن، أقمنا علاقة متوازنة مع غالبية جيراننا في آسيا الوسطى والخليج وشرق البلاد"، حسب وكالة
"مهر" الإيرانية.
وأضاف أن "سياسة الحكومة في خفض التصعيد مع بعض دول منطقة الخليج، بما في ذلك الإمارات والبحرين والسعودية، كانت سياسة جيدة وصحيحة"، متابعا: "بالطبع نحن نتوقع أن يتم استخدام هذا النهج في المجالات الاقتصادية والسياسية لدينا".
وأكد أن "استئناف علاقات إيران مع دول مثل السعودية يجب أن يكون لها آثارها في المجالين الاقتصادي والسياسي وعلى دول المنطقة".
وأوضح أن "السعودية وإيران دولتان مهمتان للغاية في العالم الإسلامي والمنطقة، وإذا كان لهذين البلدين علاقة جيدة ومتوازنة مع بعضهما البعض، هذا الأمر سيصب في مصلحة دول المنطقة، ويمكننا أيضا رؤية نهج أفضل في المستقبل عند مواجهة أعداء العالم الإسلامي".
وتوصلت السعودية وإيران
إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، إذ تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسبما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
.