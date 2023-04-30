https://sputnikarabic.ae/20230430/مصرع-7-أشخاص-إثر-انهيار-سد-في-محافظة-المحويت-غربي-اليمن-1076493377.html
مصرع 7 أشخاص إثر انهيار سد في محافظة المحويت غربي اليمن
مصرع 7 أشخاص إثر انهيار سد في محافظة المحويت غربي اليمن
لقي سبعة أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، إثر انهيار سد في محافظة المحويت شمال غربي اليمن. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T16:33+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة المحويت، لوكالة "سبوتنيك"، بأن سيول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار سد العقبي في قرية بيت الهندي بمديرية حفاش، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وفقدان آخرين.وأضاف أن فرق الإنقاذ بمساندة من الأهالي تواصل البحث عن ناجين جراء انهيار السد الذي اجتاحت مياهه أراضٍ زراعية ومنازل.وتسبب الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من 8 أعوام في توقف صيانة السدود والحواجز المائية في البلاد، حيث تحتاج العشرات منها إلى أعمال ترميم للحفاظ على تماسكها.ويشهد اليمن للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وبين جماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230429/أنصار-الله-تعلن-الإفراج-عن-قائد-بارز-في-الجيش-اليمني-بعد-8-أعوام-من-أسره-1076467335.html
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الأخبار, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, أنصار الله, حصري
الأخبار, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, أنصار الله, حصري
مصرع 7 أشخاص إثر انهيار سد في محافظة المحويت غربي اليمن
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حصري
لقي سبعة أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، إثر انهيار سد في محافظة المحويت شمال غربي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك
. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة المحويت، لوكالة "سبوتنيك"، بأن سيول أمطار غزيرة أدت إلى انهيار سد العقبي في قرية بيت الهندي بمديرية حفاش، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وفقدان آخرين.
وأضاف أن فرق الإنقاذ بمساندة من الأهالي تواصل البحث عن ناجين جراء انهيار السد الذي اجتاحت مياهه أراضٍ زراعية ومنازل.
وتسبب الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من 8 أعوام في توقف صيانة السدود
والحواجز المائية في البلاد، حيث تحتاج العشرات منها إلى أعمال ترميم للحفاظ على تماسكها.
ويشهد اليمن للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وبين جماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر "أنصار الله
"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.