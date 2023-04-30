https://sputnikarabic.ae/20230430/مصر-واليابان-تتفقان-على-رفع-العلاقات-بينهما-إلى-مستوى-الشراكة-الاستراتيجية-1076487092.html

مصر واليابان تتفقان على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"

مصر واليابان تتفقان على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"

اتفقت مصر واليابان، اليوم الأحد، على "ترفيع العلاقات بينهما لمستوى الشراكة الاستراتيجية". 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T14:37+0000

2023-04-30T14:37+0000

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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، بقصر الاتحادية"، مشيرة إلى الاتفاق على "ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كتتويج لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين".وبحث الجانبان، وفقا للبيان، "سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، خاصةً في مجالات الاستثمار والتجارة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والطاقة المتجددة، وكذلك المتحف المصري الكبير، الذي يعد علامة بارزة على التعاون التنموي المثمر".وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، أن الزعيمين شهدا بعد انتهاء المباحثات مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات بين مصر واليابان في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون القانونية والقضائية، والمرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، فضلاً عن الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والبنك الياباني للتعاون الدولي.وكانت مصر، أعلنت في مارس/ آذار 2022، أنها طرحت أول إصدار لسندات "الساموراي" بالسوق اليابانية بقيمة 60 مليار ين (نحو نصف مليار دولار) وذلك بغية جذب المستثمرين اليابانيين.وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان إنها "نجحت في العودة للأسواق الدولية للسندات رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، وتمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تُعادل نحو نصف مليار دولار".وأضافت: "بذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط في هذا المجال باعتبارها أول دولة تُصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية".من جهته، أكد وزير المالية المصري محمد معيط، بحسب البيان أن "نجاحنا في طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات بما في ذلك تلك التي ندخلها لأول مرة في تاريخ مصر، رغم ما تشهده الاقتصادات من تحديات عالمية غير مسبوقة".ولفت إلى أن "الإصدار المصري لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، نجح في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا منهم، بما يدل على ثقتهم في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة".

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