https://sputnikarabic.ae/20230430/مقتل-شخص-وإصابة-7-بجروح-في-حادث-طعن-جنوب-غربي-بريطانيا-1076487720.html
مقتل شخص وإصابة 7 بجروح في حادث طعن جنوب غربي بريطانيا
مقتل شخص وإصابة 7 بجروح في حادث طعن جنوب غربي بريطانيا
لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون على الأقل فيما يبدو أنه هجوم بسكين في بلدة بودمين في مقاطعة كورنوال جنوب غربي المملكة المتحدة، حسبما ذكرت شرطة ديفون وكورنوال. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T14:50+0000
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سبوتنيك. وقالت الشرطة إنه تم استدعاء مسؤولي إنفاذ القانون في الساعة 03:15 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد بعد الإبلاغ عن مشاجرة خطيرة، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن "أن شخصا كان بحوزته سكين"، وتقول وسائل الإعلام إن الحادث وقع خارج ملهى ليلي.وأفاد تقرير الشرطة بأنه "تأكدت وفاة رجل في الثلاثينيات من عمره في مكان الحادث، وأصيب سبعة رجال ونساء على الأقل ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".في السياق ذاته، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عاما من بودمين على صلة بالحادث ولا يزال رهن الاحتجاز، فيما يواصل رجال الشرطة تحقيقاتهم.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، قتلت امرأة وأصيبت أخرى، جراء عملية طعن في مدينة نيوهام، شرقي العاصمة البريطانية لندن.وقالت الشرطة في ذلك الوقت إنها تبحث عن رجل بعد طعن امرأتين، ما أسفر عن مقتل سيدة في نيوهام شرقي لندن، وعثر الضباط على المرأتين بعد إصابتهما بطعنات.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الجوع-يقتل-بريطانيا-الطلاب-يسرقون-الساندويتشات-في-المدارس-1076295847.html
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العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الأخبار
مقتل شخص وإصابة 7 بجروح في حادث طعن جنوب غربي بريطانيا
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لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون على الأقل فيما يبدو أنه هجوم بسكين في بلدة بودمين في مقاطعة كورنوال جنوب غربي المملكة المتحدة، حسبما ذكرت شرطة ديفون وكورنوال.
سبوتنيك. وقالت الشرطة إنه تم استدعاء مسؤولي إنفاذ القانون في الساعة 03:15 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد بعد الإبلاغ عن مشاجرة خطيرة، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن "أن شخصا كان بحوزته سكين"، وتقول وسائل الإعلام إن الحادث وقع خارج ملهى ليلي.
وأفاد تقرير الشرطة
بأنه "تأكدت وفاة رجل في الثلاثينيات من عمره في مكان الحادث، وأصيب سبعة رجال ونساء على الأقل ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".
في السياق ذاته، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عاما من بودمين على صلة بالحادث ولا يزال رهن الاحتجاز، فيما يواصل رجال الشرطة تحقيقاتهم.
يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، قتلت امرأة وأصيبت أخرى
، جراء عملية طعن في مدينة نيوهام، شرقي العاصمة البريطانية لندن.
وقالت الشرطة في ذلك الوقت إنها تبحث عن رجل بعد طعن امرأتين، ما أسفر عن مقتل سيدة في نيوهام شرقي لندن، وعثر الضباط على المرأتين بعد إصابتهما بطعنات.