عربي
https://sputnikarabic.ae/20230430/مقتل-شخص-وإصابة-7-بجروح-في-حادث-طعن-جنوب-غربي-بريطانيا-1076487720.html
مقتل شخص وإصابة 7 بجروح في حادث طعن جنوب غربي بريطانيا
مقتل شخص وإصابة 7 بجروح في حادث طعن جنوب غربي بريطانيا
لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون على الأقل فيما يبدو أنه هجوم بسكين في بلدة بودمين في مقاطعة كورنوال جنوب غربي المملكة المتحدة، حسبما ذكرت شرطة ديفون وكورنوال. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T14:50+0000
2023-04-30T14:50+0000
العالم
أخبار العالم الآن
بريطانيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102449/71/1024497138_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b44994e5bfb2192b72e9062c2f9e052e.jpg
سبوتنيك. وقالت الشرطة إنه تم استدعاء مسؤولي إنفاذ القانون في الساعة 03:15 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد بعد الإبلاغ عن مشاجرة خطيرة، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن "أن شخصا كان بحوزته سكين"، وتقول وسائل الإعلام إن الحادث وقع خارج ملهى ليلي.وأفاد تقرير الشرطة بأنه "تأكدت وفاة رجل في الثلاثينيات من عمره في مكان الحادث، وأصيب سبعة رجال ونساء على الأقل ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".في السياق ذاته، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عاما من بودمين على صلة بالحادث ولا يزال رهن الاحتجاز، فيما يواصل رجال الشرطة تحقيقاتهم.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، قتلت امرأة وأصيبت أخرى، جراء عملية طعن في مدينة نيوهام، شرقي العاصمة البريطانية لندن.وقالت الشرطة في ذلك الوقت إنها تبحث عن رجل بعد طعن امرأتين، ما أسفر عن مقتل سيدة في نيوهام شرقي لندن، وعثر الضباط على المرأتين بعد إصابتهما بطعنات.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الجوع-يقتل-بريطانيا-الطلاب-يسرقون-الساندويتشات-في-المدارس-1076295847.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102449/71/1024497138_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bed48865c72a8abbb168587ead5cf01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الأخبار

مقتل شخص وإصابة 7 بجروح في حادث طعن جنوب غربي بريطانيا

14:50 GMT 30.04.2023
© Sputnik . Alex MacNaughton /  / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017
الشرطة البريطانية تقف على الجزء الشمالي من جسر لندن بعد عملية إرهابية هناك، 4 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© Sputnik . Alex MacNaughton /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون على الأقل فيما يبدو أنه هجوم بسكين في بلدة بودمين في مقاطعة كورنوال جنوب غربي المملكة المتحدة، حسبما ذكرت شرطة ديفون وكورنوال.
سبوتنيك. وقالت الشرطة إنه تم استدعاء مسؤولي إنفاذ القانون في الساعة 03:15 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد بعد الإبلاغ عن مشاجرة خطيرة، مضيفة أنه تم الإبلاغ عن "أن شخصا كان بحوزته سكين"، وتقول وسائل الإعلام إن الحادث وقع خارج ملهى ليلي.
وأفاد تقرير الشرطة بأنه "تأكدت وفاة رجل في الثلاثينيات من عمره في مكان الحادث، وأصيب سبعة رجال ونساء على الأقل ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وجبة طعام شهية على مائدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
مجتمع
الجوع يقتل بريطانيا... تلامذة يسرقون الساندويتشات في المدارس
26 أبريل, 08:06 GMT
في السياق ذاته، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عاما من بودمين على صلة بالحادث ولا يزال رهن الاحتجاز، فيما يواصل رجال الشرطة تحقيقاتهم.
يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، قتلت امرأة وأصيبت أخرى، جراء عملية طعن في مدينة نيوهام، شرقي العاصمة البريطانية لندن.
وقالت الشرطة في ذلك الوقت إنها تبحث عن رجل بعد طعن امرأتين، ما أسفر عن مقتل سيدة في نيوهام شرقي لندن، وعثر الضباط على المرأتين بعد إصابتهما بطعنات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:53 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:53 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة28 أبريل, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала