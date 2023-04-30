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https://sputnikarabic.ae/20230430/ميركل-تفصح-عن-تفاصيل-جديدة-بشأن-مفاوضات-مينسك-بين-روسيا-وأوكرانيا-1076483965.html
ميركل تفصح عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات "مينسك" بين روسيا وأوكرانيا
ميركل تفصح عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات "مينسك" بين روسيا وأوكرانيا
أعلنت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، أنها استنفدت كل الوسائل خلال فترة ولايتها في محاولة لمنع نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T12:53+0000
2023-04-30T12:53+0000
العالم
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وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت": "لقد حاولت بكل الوسائل المتاحة لدي لمنع هذا الوضع وفشلها لا تثبت أنه كان من الخطأ المحاولة". وحثت ميركل على "عدم التفكير بشكل ضيق" والبدء في التفكير في سيناريو مستقبلي يمكن من خلاله إجراء مفاوضات سلام بين البلدين.واعترفت ميركل، التي كانت مستشارة ألمانيا من 2005 إلى 2021 ، في أواخر العام الماضي بأن اتفاقيات مينسك كانت محاولة لمنح أوكرانيا الوقت لبناء جيشها.
https://sputnikarabic.ae/20221212/صحيفة-اعتراف-ميركل-بشأن-أوكرانيا-أظهر-الموقف-المنافق-للغرب-تجاه-روسيا-1071143939.html
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العالم

ميركل تفصح عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات "مينسك" بين روسيا وأوكرانيا

12:53 GMT 30.04.2023
© AP Photo / Markus Schreiberأنجيلا ميركل، ألمانيا 8 ديسمبر 2021
أنجيلا ميركل، ألمانيا 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
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أعلنت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، أنها استنفدت كل الوسائل خلال فترة ولايتها في محاولة لمنع نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت": "لقد حاولت بكل الوسائل المتاحة لدي لمنع هذا الوضع وفشلها لا تثبت أنه كان من الخطأ المحاولة".
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
صحيفة: اعتراف ميركل بشأن أوكرانيا أظهر الموقف المنافق للغرب تجاه روسيا
12 ديسمبر 2022, 20:39 GMT
وحثت ميركل على "عدم التفكير بشكل ضيق" والبدء في التفكير في سيناريو مستقبلي يمكن من خلاله إجراء مفاوضات سلام بين البلدين.
واعترفت ميركل، التي كانت مستشارة ألمانيا من 2005 إلى 2021 ، في أواخر العام الماضي بأن اتفاقيات مينسك كانت محاولة لمنح أوكرانيا الوقت لبناء جيشها.
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