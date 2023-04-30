https://sputnikarabic.ae/20230430/ميركل-تفصح-عن-تفاصيل-جديدة-بشأن-مفاوضات-مينسك-بين-روسيا-وأوكرانيا-1076483965.html
ميركل تفصح عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات "مينسك" بين روسيا وأوكرانيا
ميركل تفصح عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات "مينسك" بين روسيا وأوكرانيا
أعلنت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، أنها استنفدت كل الوسائل خلال فترة ولايتها في محاولة لمنع نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T12:53+0000
2023-04-30T12:53+0000
2023-04-30T12:53+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/08/1053703947_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_17ecc04955c322ce1aa976955e2cc91f.jpg
وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت": "لقد حاولت بكل الوسائل المتاحة لدي لمنع هذا الوضع وفشلها لا تثبت أنه كان من الخطأ المحاولة". وحثت ميركل على "عدم التفكير بشكل ضيق" والبدء في التفكير في سيناريو مستقبلي يمكن من خلاله إجراء مفاوضات سلام بين البلدين.واعترفت ميركل، التي كانت مستشارة ألمانيا من 2005 إلى 2021 ، في أواخر العام الماضي بأن اتفاقيات مينسك كانت محاولة لمنح أوكرانيا الوقت لبناء جيشها.
https://sputnikarabic.ae/20221212/صحيفة-اعتراف-ميركل-بشأن-أوكرانيا-أظهر-الموقف-المنافق-للغرب-تجاه-روسيا-1071143939.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/08/1053703947_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_742cfc80760ee2c3336cab7857334e35.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ميركل تفصح عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات "مينسك" بين روسيا وأوكرانيا
تابعنا عبر
أعلنت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، أنها استنفدت كل الوسائل خلال فترة ولايتها في محاولة لمنع نشوب صراع بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت": "لقد حاولت بكل الوسائل المتاحة لدي لمنع هذا الوضع وفشلها لا تثبت أنه كان من الخطأ المحاولة".
12 ديسمبر 2022, 20:39 GMT
وحثت
ميركل على "عدم التفكير بشكل ضيق" والبدء في التفكير في سيناريو مستقبلي يمكن من خلاله إجراء مفاوضات سلام بين البلدين.
واعترفت ميركل، التي كانت مستشارة ألمانيا من 2005 إلى 2021 ، في أواخر العام الماضي بأن اتفاقيات مينسك كانت محاولة لمنح أوكرانيا الوقت لبناء جيشها.