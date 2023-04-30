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https://sputnikarabic.ae/20230430/نائب-رئيس-الإمارات-يؤكد-للبرهان-حرص-بلاده-على-دعم-جميع-المبادرات-لوقف-التصعيد-في-السودان-1076494068.html
نائب رئيس الإمارات يؤكد للبرهان حرص بلاده على دعم جميع المبادرات لوقف التصعيد في السودان
نائب رئيس الإمارات يؤكد للبرهان حرص بلاده على دعم جميع المبادرات لوقف التصعيد في السودان
أكد نائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حرص أبو ظبي على دعم جميع المبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T16:50+0000
2023-04-30T16:50+0000
أخبار السودان اليوم
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العالم العربي
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ابن زايد، مساء اليوم الأحد، بالبرهان، على ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).وأكد نائب رئيس الإمارات للبرهان حرص بلاده "على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء".وشدد المسؤول الإماراتي خلال الاتصال "على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره".وأعرب عن شكره للبرهان "للتسهيلات التي توفرت لعملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان".بدوره، أعرب البرهان "عن تقديره لمواقف دولة الإمارات الأصيلة تجاه أشقائها في مختلف الظروف، وحرصها على استقرار السودان وأمنه وسلمه".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد 30 أبريل/ نيسان.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.إلا أن الاشتباكات تجددت بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش، أمس السبت، ودارت معارك في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.ودفعت المعارك المتواصلة بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230429/البرهان-الجيش-السوداني-ملتزم-بالعملية-السياسية-وتسليم-السلطة-لحكومة-مدنية-1076457509.html
https://sputnikarabic.ae/20230430/الدعم-السريع-تعلن-تمديد-الهدنة-الإنسانية-في-السودان-72-ساعة-إضافية-اعتبارا-من-منتصف-الليل-1076487369.html
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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الجيش السوداني, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الجيش السوداني, العالم العربي

نائب رئيس الإمارات يؤكد للبرهان حرص بلاده على دعم جميع المبادرات لوقف التصعيد في السودان

16:50 GMT 30.04.2023
© AFP 2023 / Sudan News Agencyالقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023 / Sudan News Agency
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أكد نائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حرص أبو ظبي على دعم جميع المبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ابن زايد، مساء اليوم الأحد، بالبرهان، على ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وأكد نائب رئيس الإمارات للبرهان حرص بلاده "على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء".
وشدد المسؤول الإماراتي خلال الاتصال "على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره".
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
البرهان: الجيش السوداني ملتزم بالعملية السياسية وتسليم السلطة لحكومة مدنية
أمس, 12:36 GMT
وأعرب عن شكره للبرهان "للتسهيلات التي توفرت لعملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان".
بدوره، أعرب البرهان "عن تقديره لمواقف دولة الإمارات الأصيلة تجاه أشقائها في مختلف الظروف، وحرصها على استقرار السودان وأمنه وسلمه".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد 30 أبريل/ نيسان.
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
"الدعم السريع" تعلن تمديد الهدنة الإنسانية في السودان 72 ساعة إضافية اعتبارا من منتصف الليل
14:32 GMT
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.
إلا أن الاشتباكات تجددت بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش، أمس السبت، ودارت معارك في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.
ودفعت المعارك المتواصلة بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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