https://sputnikarabic.ae/20230430/نائب-رئيس-الإمارات-يؤكد-للبرهان-حرص-بلاده-على-دعم-جميع-المبادرات-لوقف-التصعيد-في-السودان-1076494068.html

نائب رئيس الإمارات يؤكد للبرهان حرص بلاده على دعم جميع المبادرات لوقف التصعيد في السودان

نائب رئيس الإمارات يؤكد للبرهان حرص بلاده على دعم جميع المبادرات لوقف التصعيد في السودان

أكد نائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حرص أبو ظبي على دعم جميع المبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف... 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T16:50+0000

2023-04-30T16:50+0000

2023-04-30T16:50+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ابن زايد، مساء اليوم الأحد، بالبرهان، على ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).وأكد نائب رئيس الإمارات للبرهان حرص بلاده "على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء".وشدد المسؤول الإماراتي خلال الاتصال "على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا والحفاظ على أمنه واستقراره".وأعرب عن شكره للبرهان "للتسهيلات التي توفرت لعملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم الشقيقة والصديقة من السودان".بدوره، أعرب البرهان "عن تقديره لمواقف دولة الإمارات الأصيلة تجاه أشقائها في مختلف الظروف، وحرصها على استقرار السودان وأمنه وسلمه".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد 30 أبريل/ نيسان.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.إلا أن الاشتباكات تجددت بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش، أمس السبت، ودارت معارك في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.ودفعت المعارك المتواصلة بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الجيش السوداني, العالم العربي