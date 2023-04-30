https://sputnikarabic.ae/20230430/نائب-وزير-الطاقة-الأوكراني-مضطرون-لرفع-أسعار-الكهرباء-لإصلاح-نظام-الطاقة-1076475374.html
نائب وزير الطاقة الأوكراني: مضطرون لرفع أسعار الكهرباء لإصلاح نظام الطاقة
نائب وزير الطاقة الأوكراني: مضطرون لرفع أسعار الكهرباء لإصلاح نظام الطاقة
أكد نائب وزير الطاقة الأوكراني فريد سافاروف، أن أوكرانيا ستضطر إلى زيادة أسعار الكهرباء كإجراء ضروري لاستعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد وإعدادها لفصل... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T07:24+0000
2023-04-30T07:24+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له قال سافاروف: "أي تغييرات في التعريفة خلال ذروة النمو هي قرارات صعبة وإجبارية، الآن تعمل الحكومة واللجنة الوطنية لتنظيم الدولة للطاقة والمرافق العامة، لفهم مقدار زيادة التعريفة".واستدرك المسؤول الأوكراني: "لكن لا يزال يتعين علينا اتخاذ مثل هذا قرار، وإلا فإن نظام الطاقة لن يكون قادرًا ليس فقط على التعافي، ولكن أيضًا على الاستعداد لفصل الشتاء المقبل، والذي قد يكون أكثر صعوبة من السابق".وقدر أن أوكرانيا تتطلب 3.4 مليار دولار في عام 2023 لإصلاح نظام الطاقة الخاص بها، والذي يتألف من 1.2 مليار دولار لشراء موارد معينة والباقي لتحديث خطوط نقل الطاقة وتوزيعها واستعادة القدرات.وقال التقرير إن أسعار الكهرباء الحالية تقف عند 1.44 هريفنيا للاستهلاك أقل من 250 كيلوواط ساعة شهريًا و 1.68 فوق هذا الحد.طالع أيضا: خبير في صندوق أمن الطاقة الروسي: تحول أوكرانيا من مصدرة للكهرباء إلى مستوردة أمر يفاقم عجز أوروبا
https://sputnikarabic.ae/20221227/أوكرانيا-تتوقع-الحصول-على-معدات-أمريكية-لإصلاح-شبكة-الكهرباء-في-البلاد-1071669627.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نائب وزير الطاقة الأوكراني: مضطرون لرفع أسعار الكهرباء لإصلاح نظام الطاقة
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أكد نائب وزير الطاقة الأوكراني فريد سافاروف، أن أوكرانيا ستضطر إلى زيادة أسعار الكهرباء كإجراء ضروري لاستعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد وإعدادها لفصل الشتاء المقبل.
موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له قال سافاروف: "أي تغييرات في التعريفة خلال ذروة النمو هي قرارات صعبة وإجبارية، الآن تعمل الحكومة واللجنة الوطنية لتنظيم الدولة
للطاقة والمرافق العامة، لفهم مقدار زيادة التعريفة".
27 ديسمبر 2022, 16:32 GMT
واستدرك المسؤول الأوكراني: "لكن لا يزال يتعين علينا اتخاذ مثل هذا قرار، وإلا فإن نظام الطاقة لن يكون قادرًا ليس فقط على التعافي، ولكن أيضًا على الاستعداد لفصل الشتاء المقبل، والذي قد يكون أكثر
صعوبة من السابق".
وقدر أن أوكرانيا تتطلب 3.4 مليار دولار في عام 2023 لإصلاح نظام الطاقة الخاص بها، والذي يتألف من 1.2 مليار دولار لشراء موارد معينة والباقي لتحديث خطوط نقل الطاقة وتوزيعها واستعادة القدرات.
وكانت وكالة كليمنكو تايم الإخبارية الأوكرانية، قد ذكرت سابقًا، نقلاً عن حسابات اللجنة الوطنية لتنظيم الدولة للطاقة والمرافق العامة، أن ما يقرب من 150 مليار هريفنيا أوكرانية (4.12 مليار دولار) قد يتعين سحبها من ميزانية الدولة إذا لم يتم تعديل تعريفة الطاقة الحالية.
وقال التقرير إن أسعار الكهرباء الحالية تقف عند 1.44 هريفنيا للاستهلاك أقل من 250 كيلوواط ساعة شهريًا و 1.68 فوق هذا الحد.