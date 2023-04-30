https://sputnikarabic.ae/20230430/نقابة-أطباء-السودان-ارتفاع-عدد-القتلى-المدنيين-لـ-425-منذ-بداية-المواجهات-1076478030.html

نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين لـ 425 منذ بداية المواجهات

نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين لـ 425 منذ بداية المواجهات

أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 425 والمصابين إلى 2091 منذ بداية المواجهات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T08:32+0000

2023-04-30T08:32+0000

2023-04-30T08:32+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076154838_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_c70d620bcdc9752ec5cb1f418497f736.jpg

جاء هذا في بيان نشرته النقابة اليوم الأحد، عبر حسابها بموقع فيسبوك التابع لشركة "ميتا"(تخضع لعقوبات روسية بسبب أنشطتها المتطرفة).وقال البيان: "ما زالت الاشتباكات جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم الخامس عشر على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا".وأضاف البيان: "ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لــ 425 حالة وفاة بين المدنيين، و2091 حالة إصابة بين المدنيين."وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، يوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230430/حمدوك-العالم-سيواجه-كابوسا-إذا-تحول-النزاع-في-السودان-لحرب-أهلية--1076474501.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار