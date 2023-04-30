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https://sputnikarabic.ae/20230430/نقابة-أطباء-السودان-ارتفاع-عدد-القتلى-المدنيين-لـ-425-منذ-بداية-المواجهات-1076478030.html
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين لـ 425 منذ بداية المواجهات
نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين لـ 425 منذ بداية المواجهات
أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 425 والمصابين إلى 2091 منذ بداية المواجهات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T08:32+0000
2023-04-30T08:32+0000
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جاء هذا في بيان نشرته النقابة اليوم الأحد، عبر حسابها بموقع فيسبوك التابع لشركة "ميتا"(تخضع لعقوبات روسية بسبب أنشطتها المتطرفة).وقال البيان: "ما زالت الاشتباكات جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم الخامس عشر على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا".وأضاف البيان: "ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لــ 425 حالة وفاة بين المدنيين، و2091 حالة إصابة بين المدنيين."وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، يوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار

نقابة أطباء السودان: ارتفاع عدد القتلى المدنيين لـ 425 منذ بداية المواجهات

08:32 GMT 30.04.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023
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أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 425 والمصابين إلى 2091 منذ بداية المواجهات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.
جاء هذا في بيان نشرته النقابة اليوم الأحد، عبر حسابها بموقع فيسبوك التابع لشركة "ميتا"(تخضع لعقوبات روسية بسبب أنشطتها المتطرفة).
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وقال البيان: "ما زالت الاشتباكات جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم الخامس عشر على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا".
وأضاف البيان: "ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لــ 425 حالة وفاة بين المدنيين، و2091 حالة إصابة بين المدنيين."
وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، يوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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