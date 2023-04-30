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https://sputnikarabic.ae/20230430/وزير-الأمن-الإيراني-تمكنا-من-توجيه-ضربات-مؤثرة-داخل-إسرائيل-وخارجها-1076486394.html
وزير الأمن الإيراني: تمكنا من توجيه ضربات مؤثرة داخل إسرائيل وخارجها
وزير الأمن الإيراني: تمكنا من توجيه ضربات مؤثرة داخل إسرائيل وخارجها
أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، اليوم الأحد، أن "إيران تمكنت من توجيه ضربات مؤثرة للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة وخارجها". 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T14:13+0000
2023-04-30T14:13+0000
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وقال إسماعيل خطيب، خلال اجتماع أمني، إن "العدو وظف كل قدراته في الحرب المركبة التي شنها ضد الشعب الإيراني خلال أعمال الشغب لكنه فشل"، مضيفا: "حققنا إنجازا مهما في العلاقات الإقليمية ستنعكس إيجابا على الأمن الإقليمي".وأشار إلى "توجيه ضربات مؤلمة إلى داخل وخارج الكيان الصهيوني"، مشددا على أن "هذه الضربات التي جسدت تعاون الأجهزة الأمنية قد وجهت رسالة قوة واقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العالم أجمع".وقال: "رغم الحظر وكل المؤامرات والشائعات والدعايات المغرضة التي استخدمها العدو، إلا أن هذه الحكومة قامت بخطوات فاعلة في طريق تنمية الاقتصاد وستواصل جهودها بكل قوة لتحقيق شعار العام الذي أطلقه قائد الثورة بكبح التضخم ونمو الإنتاج في بداية العام".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق اليوم، إن بلاده لن تسمح لإيران بخنق إسرائيل بالإرهاب.ونقلت القناة العبرية الـ 14، عن نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، أن بلاده ستعمل ضد ما أسماه بـ"عدوان إيران وفروعها ووكلائها بالمنطقة".وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن بلاده لن تسمح لإيران بتهديدها أبدا، وأن حكومته الحالية ستحافظ على الأمن في أي وقت وهي تعمل على مدار الساعة من أجل الحفاظ على الأمن القومي للمواطنين الإسرائيليين.يشار إلى أنه في السادس من نيسان/ أبريل الجاري، أطلقت 34 قذيفة من الجنوب اللبناني باتجاه منطقة الجليل الأعلى، اعترضت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" 25 من تلك القذائف، في حين سقطت 5 قذائف في الجليل وألحقت أضرارا في بعض المباني الإسرائيلية.وجاءت عملية إطلاق تلك القذائف ردا على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الماضي.
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم

وزير الأمن الإيراني: تمكنا من توجيه ضربات مؤثرة داخل إسرائيل وخارجها

14:13 GMT 30.04.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE وزير الأمن الإيراني، اسماعيل خطيب
 وزير الأمن الإيراني، اسماعيل خطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، اليوم الأحد، أن "إيران تمكنت من توجيه ضربات مؤثرة للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة وخارجها".
وقال إسماعيل خطيب، خلال اجتماع أمني، إن "العدو وظف كل قدراته في الحرب المركبة التي شنها ضد الشعب الإيراني خلال أعمال الشغب لكنه فشل"، مضيفا: "حققنا إنجازا مهما في العلاقات الإقليمية ستنعكس إيجابا على الأمن الإقليمي".
وأشار إلى "توجيه ضربات مؤلمة إلى داخل وخارج الكيان الصهيوني"، مشددا على أن "هذه الضربات التي جسدت تعاون الأجهزة الأمنية قد وجهت رسالة قوة واقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العالم أجمع".
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وقال: "رغم الحظر وكل المؤامرات والشائعات والدعايات المغرضة التي استخدمها العدو، إلا أن هذه الحكومة قامت بخطوات فاعلة في طريق تنمية الاقتصاد وستواصل جهودها بكل قوة لتحقيق شعار العام الذي أطلقه قائد الثورة بكبح التضخم ونمو الإنتاج في بداية العام".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق اليوم، إن بلاده لن تسمح لإيران بخنق إسرائيل بالإرهاب.
ونقلت القناة العبرية الـ 14، عن نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، أن بلاده ستعمل ضد ما أسماه بـ"عدوان إيران وفروعها ووكلائها بالمنطقة".
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وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن بلاده لن تسمح لإيران بتهديدها أبدا، وأن حكومته الحالية ستحافظ على الأمن في أي وقت وهي تعمل على مدار الساعة من أجل الحفاظ على الأمن القومي للمواطنين الإسرائيليين.
يشار إلى أنه في السادس من نيسان/ أبريل الجاري، أطلقت 34 قذيفة من الجنوب اللبناني باتجاه منطقة الجليل الأعلى، اعترضت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" 25 من تلك القذائف، في حين سقطت 5 قذائف في الجليل وألحقت أضرارا في بعض المباني الإسرائيلية.
وجاءت عملية إطلاق تلك القذائف ردا على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الماضي.
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