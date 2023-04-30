https://sputnikarabic.ae/20230430/وزير-الخارجية-السعودي-يجري-مباحثات-بشأن-الأوضاع-في-السودان-مع-مبعوث-البرهان-1076484685.html
وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات بشأن الأوضاع في السودان مع مبعوث البرهان
وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات بشأن الأوضاع في السودان مع مبعوث البرهان
استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، لبحث الأوضاع في البلد العربي الأفريقي الذي يشهد منذ منتصف... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T13:21+0000
2023-04-30T13:21+0000
2023-04-30T13:21+0000
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وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، نقلا عن بيان للخارجية إن "الأمير فيصل بن فرحان استقبل في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي".وجرى خلال اللقاء "بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان"، وأكد وزير الخارجية السعودي "على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق".وأمس السبت، تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة البرهان، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230430/نقابة-أطباء-السودان-ارتفاع-عدد-القتلى-المدنيين-لـ-425-منذ-بداية-المواجهات-1076478030.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي
وزير الخارجية السعودي يجري مباحثات بشأن الأوضاع في السودان مع مبعوث البرهان
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استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني، لبحث الأوضاع في البلد العربي الأفريقي الذي يشهد منذ منتصف الشهر الجاري معارك دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، نقلا عن بيان
للخارجية إن "الأمير فيصل بن فرحان استقبل في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي".
وجرى خلال اللقاء "بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان"، وأكد وزير الخارجية السعودي "على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق".
وأمس السبت، تجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع
بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة البرهان، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.
وكان الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.