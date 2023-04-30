https://sputnikarabic.ae/20230430/وزير-الخارجية-السوداني-الجيش-يستعيد-السيطرة-تدريجيا-على-المناطق-التي-تضم-مقار-دبلوماسية-1076488419.html
وزير الخارجية السوداني: الجيش يستعيد السيطرة تدريجيا على المناطق التي تضم مقار دبلوماسية
وزير الخارجية السوداني: الجيش يستعيد السيطرة تدريجيا على المناطق التي تضم مقار دبلوماسية
أكد وزير الخارجية السوداني، علي الصادق علي، أن الجيش السوداني يقوم تدريجيا باستعادة السيطرة على المناطق التي تضم المقار الدبلوماسية الأجنبية في البلاد. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T15:05+0000
2023-04-30T15:05+0000
2023-04-30T15:05+0000
حصري
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
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الدوحة - سبوتنيك. وقال الصادق علي في تصريح إلى "سبوتنيك": "تبذل الحكومة السودانية كل ما بوسعها لحماية المقار الدبلوماسية، والمباني التي يسكنها الدبلوماسيون وموظفو المنظمات الدولية".وأضاف: "صحيح أن هناك سفارات تعرضت للعديد من الهجمات، لكن الجيش السوداني يقوم الآن باستعادة السيطرة تدريجيا، ويمنع محاولات الهجوم والسرقة والسطو في هذه الأماكن".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد.وحتى الساعة 14:30 (توقيت غرينتش)، لم يعلق الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان على قرار "الدعم السريع" تمديد الهدنة.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.إلا أن الاشتباكات تجددت بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش، أمس السبت، ودارت معارك في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.ودفعت المعارك المتواصلة بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الدعم-السريع-تعلن-تمديد-الهدنة-الإنسانية-في-السودان-72-ساعة-إضافية-اعتبارا-من-منتصف-الليل-1076487369.html
https://sputnikarabic.ae/20230430/رئيس-مفوضية-حقوق-الإنسان-بالسودان-بلادنا-على-شفا-كارثة-إنسانية-والقطاع-الصحي-معرض-للانهيار-1076484412.html
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حصري, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
حصري, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
وزير الخارجية السوداني: الجيش يستعيد السيطرة تدريجيا على المناطق التي تضم مقار دبلوماسية
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أكد وزير الخارجية السوداني، علي الصادق علي، أن الجيش السوداني يقوم تدريجيا باستعادة السيطرة على المناطق التي تضم المقار الدبلوماسية الأجنبية في البلاد.
الدوحة - سبوتنيك
. وقال الصادق علي في تصريح إلى "سبوتنيك": "تبذل الحكومة السودانية كل ما بوسعها لحماية المقار الدبلوماسية، والمباني التي يسكنها الدبلوماسيون وموظفو المنظمات الدولية".
وأضاف: "صحيح أن هناك سفارات تعرضت للعديد من الهجمات، لكن الجيش السوداني يقوم الآن باستعادة السيطرة تدريجيا، ويمنع محاولات الهجوم والسرقة والسطو في هذه الأماكن".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، عن تمديد الهدنة الإنسانية
في السودان لمدة 72 ساعة إضافية وذلك اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأحد.
وحتى الساعة 14:30 (توقيت غرينتش)، لم يعلق الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان على قرار "الدعم السريع" تمديد الهدنة.
وكان الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.
إلا أن الاشتباكات تجددت بين قوات الدعم السريع
وقوات الجيش، أمس السبت، ودارت معارك في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.
ودفعت المعارك المتواصلة بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.