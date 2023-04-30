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https://sputnikarabic.ae/20230430/وزير-لبناني-لـسبوتنيك-لبنان-يدرس-نقل-السجناء-السوريين-إلى-بلدهم-لإكمال-محكوميتهم-هناك-1076497421.html
وزير لبناني لـ"سبوتنيك": لبنان يدرس نقل السجناء السوريين إلى بلدهم لإكمال محكوميتهم هناك
وزير لبناني لـ"سبوتنيك": لبنان يدرس نقل السجناء السوريين إلى بلدهم لإكمال محكوميتهم هناك
قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور الحجار، إن وزارة العدل تدرس حاليا ملف نقل السجناء السوريين في السجون اللبنانية إلى بلدهم... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T18:24+0000
2023-04-30T18:24+0000
العالم العربي
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بيروت - سبوتنيك. وأوضح الحجار، في تصريحات إلى "سبوتنيك" أن "مجلس الوزراء أحال ملف السجناء السوريين لوزير العدل للنظر بمدى قانونية نقلهم إلى سوريا ومراعاته للقوانين المعمول بها في الدولة اللبنانية".وأضاف أن "نسبة المحكومين السوريين في السجون اللبنانية تبلغ 33.3% من عدد المحكومين الكلي في السجون اللبنانية"، مشيرا إلى أنه "في حال أقر وزير العدل قانونية هذا الإجراء سيتم التنسيق مع الدولة السورية لاتخاذ لإجراء المناسب وتسليم المحكومين إلى الدولة السورية لإتمام محكوميتهم".ونجحت السلطات اللبنانية، في وقت سابق، في احتواء الاضطرابات التي اندلعت في سجن روميه في شمال بيروت، حيث افضت الوساطات إلى إنهاء المساجين تمرّدهم الذي استمر قرابة عشر ساعات، والذي تم خلاله إحراق بعض العنابر واحتجاز عدد من العناصر الأمنية.ويعتبر سجن روميه أكبر السجون اللبنانية ويضم موقوفين لبنانيين وفلسطينيين وسوريين، بينهم متشددون إسلاميون، وتبلغ طاقته الاستيعابية 5500 سجين.وشهد سجن روزيه أحداث تمرد وأعمال شغب كان آخرها اندلاع مواجهات بين سجناء وقوات الأمن على خلفية قيام الأخيرة بنقل عدد من السجناء من مبنى إلى آخر في يناير/ كانون الثاني الماضي.وأظهرت عملية نقل السجناء الأخيرة أن الموقوفين الإسلاميين يمتلكون في زنانينهم وسائل اتصال، بينها هواتف خلوية وأجهزة كومبيوتر للتواصل مع الخارج، وثمة اعتقاد راسخ لدى أجهزة الأمن أنهم يتلقون أو ينقلون تعليمات لمناصريهم أو قادتهم في المجموعات السلفية.
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العالم العربي, السجناء, لبنان, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, السجناء, لبنان, أخبار سوريا اليوم

وزير لبناني لـ"سبوتنيك": لبنان يدرس نقل السجناء السوريين إلى بلدهم لإكمال محكوميتهم هناك

18:24 GMT 30.04.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIسجن في مصر
سجن في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور الحجار، إن وزارة العدل تدرس حاليا ملف نقل السجناء السوريين في السجون اللبنانية إلى بلدهم لاستكمال الفترة المتبقية من أحكامهم.
بيروت - سبوتنيك. وأوضح الحجار، في تصريحات إلى "سبوتنيك" أن "مجلس الوزراء أحال ملف السجناء السوريين لوزير العدل للنظر بمدى قانونية نقلهم إلى سوريا ومراعاته للقوانين المعمول بها في الدولة اللبنانية".
وأضاف أن "نسبة المحكومين السوريين في السجون اللبنانية تبلغ 33.3% من عدد المحكومين الكلي في السجون اللبنانية"، مشيرا إلى أنه "في حال أقر وزير العدل قانونية هذا الإجراء سيتم التنسيق مع الدولة السورية لاتخاذ لإجراء المناسب وتسليم المحكومين إلى الدولة السورية لإتمام محكوميتهم".
ونجحت السلطات اللبنانية، في وقت سابق، في احتواء الاضطرابات التي اندلعت في سجن روميه في شمال بيروت، حيث افضت الوساطات إلى إنهاء المساجين تمرّدهم الذي استمر قرابة عشر ساعات، والذي تم خلاله إحراق بعض العنابر واحتجاز عدد من العناصر الأمنية.
الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2015
انتهاء تمرد السجناء في سجن روميه شمال بيروت
18 أبريل 2015, 08:29 GMT
ويعتبر سجن روميه أكبر السجون اللبنانية ويضم موقوفين لبنانيين وفلسطينيين وسوريين، بينهم متشددون إسلاميون، وتبلغ طاقته الاستيعابية 5500 سجين.
وشهد سجن روزيه أحداث تمرد وأعمال شغب كان آخرها اندلاع مواجهات بين سجناء وقوات الأمن على خلفية قيام الأخيرة بنقل عدد من السجناء من مبنى إلى آخر في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأظهرت عملية نقل السجناء الأخيرة أن الموقوفين الإسلاميين يمتلكون في زنانينهم وسائل اتصال، بينها هواتف خلوية وأجهزة كومبيوتر للتواصل مع الخارج، وثمة اعتقاد راسخ لدى أجهزة الأمن أنهم يتلقون أو ينقلون تعليمات لمناصريهم أو قادتهم في المجموعات السلفية.
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