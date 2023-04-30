https://sputnikarabic.ae/20230430/وصول-طائرة-الإجلاء-الثانية-من-السودان-إلى-الإمارات-1076497918.html
وصول طائرة الإجلاء الثانية من السودان إلى الإمارات
وصول طائرة الإجلاء الثانية من السودان إلى الإمارات
وصلت إلى الإمارات، اليوم الأحد، طائرة الإجلاء الثانية قادمة من السودان، وعلى متنها 136 راكبا ما بين دبلوماسيين ورعايا من 9 دول. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T18:46+0000
2023-04-30T18:46+0000
2023-04-30T18:46+0000
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن طائرة الإجلاء الثانية أقلت الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز التضامن والتعاون الدوليين.ومن المنتظر أن تستضيف الإمارات على أراضيها الركاب الذين وصلوا على متن الطائرة، حيث ستوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم.يشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية كانت قد قالت في بيان لها، إنها ملتزمة بتقديم يد العون والمساعدة للدول في أوقات الحاجة، مؤكدة على العمل مع شركائها والمجتمع الدولي لصالح الشعب السوداني.ويأتي وصول طائرة اليوم بعدما وصلت الطائرة الأولى أمس السبت وعلى متنها مواطنين ورعايا 16 دولة قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230430/الآلية-الثلاثية-في-السودان-تدعو-البرهان-وحميدتي-إلى-تمديد-آخر-لوقف-إطلاق-النار-3-أيام-1076496968.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
وصول طائرة الإجلاء الثانية من السودان إلى الإمارات
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وصلت إلى الإمارات، اليوم الأحد، طائرة الإجلاء الثانية قادمة من السودان، وعلى متنها 136 راكبا ما بين دبلوماسيين ورعايا من 9 دول.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية
"وام" إن طائرة الإجلاء الثانية أقلت الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز التضامن والتعاون الدوليين.
ومن المنتظر أن تستضيف الإمارات على أراضيها الركاب الذين وصلوا على متن الطائرة، حيث ستوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم.
يشار إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية كانت قد قالت في بيان لها، إنها ملتزمة بتقديم يد العون والمساعدة للدول في أوقات الحاجة، مؤكدة على العمل مع شركائها والمجتمع الدولي لصالح الشعب السوداني
.
ويأتي وصول طائرة اليوم بعدما وصلت الطائرة الأولى أمس السبت وعلى متنها مواطنين ورعايا 16 دولة قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.