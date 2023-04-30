https://sputnikarabic.ae/20230430/وفاة-طفل-بسبب-مرض-فيروس-ماربورغ-في-شمال-غرب-تنزانيا-والوفيات-ترتفع-إلى-ستة-1076473353.html

وفاة طفل بسبب مرض فيروس ماربورغ في شمال غرب تنزانيا والوفيات ترتفع إلى ستة

وفاة طفل بسبب مرض فيروس ماربورغ في شمال غرب تنزانيا والوفيات ترتفع إلى ستة

قالت السلطات الصحية التنزانية يوم السبت، إن طفلا يبلغ من العمر 18 شهرا توفي بسبب الإصابة بمرض فيروس ماربورغ في منطقة كاجيرا الشمالية الغربية. 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T05:49+0000

2023-04-30T05:49+0000

2023-04-30T04:57+0000

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وبوفاة الطفل يرتفع عدد المرضى الذين توفوا بسبب المرض منذ تفشيه في المنطقة في 21 مارس/آذار المنصرم إلى ستة.وتم الإعلان عن ذلك في بيان صادر عن وزيرة الصحة، أومي مواليمو عندما أصدرت تحديثا عن المرض.وذكرت مواليمو، أنه منذ تفشي المرض في 21 مارس، تم الإبلاغ عن تسع حالات، من بينها ثلاثة مرضى تعافوا وستة توفوا، بما فيهم طفل وعامل صحي.وأشارت إلى أن 211 من أصل 212 شخصا وضعوا ضمن العزل تم السماح بخروجهم بعد مراقبتهم لمدة 21 يوما وتبين أنهم لم يتأثروا بالمرض.وأفادت مواليمو أن الحكومة تلتزم بالمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة الأوبئة، بما في ذلك مرض فيروس ماربورغ.وأوضحت أن الحكومة ستعلن السيطرة الكاملة على المرض بعد 42 يوما من تسجيل آخر مريض مشتبه به نتيجة سلبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفة أن التاريخ سيكون 31 مايو/أيار 2023.وشكرت مواليمو الأشخاص الذين شاركوا في السيطرة على فاشية مرض فيروس ماربورغ، بمن فيهم العاملون الصحيون وفرق إدارة الحالات وفرق تتبع المخالطين وفرق الدفن الكريم.وحثت العاملين الصحيين في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق أفريقيا على مراعاة إرشادات الوقاية من العدوى ومكافحتها.

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فيروس جديد, تنزاينا, دول إفريقية, العالم, منظمة الصحة العالمية