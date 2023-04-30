https://sputnikarabic.ae/20230430/وفاة-طفل-بسبب-مرض-فيروس-ماربورغ-في-شمال-غرب-تنزانيا-والوفيات-ترتفع-إلى-ستة-1076473353.html
وفاة طفل بسبب مرض فيروس ماربورغ في شمال غرب تنزانيا والوفيات ترتفع إلى ستة
وفاة طفل بسبب مرض فيروس ماربورغ في شمال غرب تنزانيا والوفيات ترتفع إلى ستة
قالت السلطات الصحية التنزانية يوم السبت، إن طفلا يبلغ من العمر 18 شهرا توفي بسبب الإصابة بمرض فيروس ماربورغ في منطقة كاجيرا الشمالية الغربية. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T05:49+0000
2023-04-30T05:49+0000
2023-04-30T04:57+0000
فيروس جديد
تنزاينا
دول إفريقية
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منظمة الصحة العالمية
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وبوفاة الطفل يرتفع عدد المرضى الذين توفوا بسبب المرض منذ تفشيه في المنطقة في 21 مارس/آذار المنصرم إلى ستة.وتم الإعلان عن ذلك في بيان صادر عن وزيرة الصحة، أومي مواليمو عندما أصدرت تحديثا عن المرض.وذكرت مواليمو، أنه منذ تفشي المرض في 21 مارس، تم الإبلاغ عن تسع حالات، من بينها ثلاثة مرضى تعافوا وستة توفوا، بما فيهم طفل وعامل صحي.وأشارت إلى أن 211 من أصل 212 شخصا وضعوا ضمن العزل تم السماح بخروجهم بعد مراقبتهم لمدة 21 يوما وتبين أنهم لم يتأثروا بالمرض.وأفادت مواليمو أن الحكومة تلتزم بالمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة الأوبئة، بما في ذلك مرض فيروس ماربورغ.وأوضحت أن الحكومة ستعلن السيطرة الكاملة على المرض بعد 42 يوما من تسجيل آخر مريض مشتبه به نتيجة سلبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفة أن التاريخ سيكون 31 مايو/أيار 2023.وشكرت مواليمو الأشخاص الذين شاركوا في السيطرة على فاشية مرض فيروس ماربورغ، بمن فيهم العاملون الصحيون وفرق إدارة الحالات وفرق تتبع المخالطين وفرق الدفن الكريم.وحثت العاملين الصحيين في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق أفريقيا على مراعاة إرشادات الوقاية من العدوى ومكافحتها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس جديد, تنزاينا, دول إفريقية, العالم, منظمة الصحة العالمية
فيروس جديد, تنزاينا, دول إفريقية, العالم, منظمة الصحة العالمية
وفاة طفل بسبب مرض فيروس ماربورغ في شمال غرب تنزانيا والوفيات ترتفع إلى ستة
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قالت السلطات الصحية التنزانية يوم السبت، إن طفلا يبلغ من العمر 18 شهرا توفي بسبب الإصابة بمرض فيروس ماربورغ في منطقة كاجيرا الشمالية الغربية.
وبوفاة الطفل يرتفع عدد المرضى الذين توفوا بسبب المرض منذ تفشيه في المنطقة
في 21 مارس/آذار المنصرم إلى ستة.
وتم الإعلان عن ذلك في بيان صادر عن وزيرة الصحة، أومي مواليمو عندما أصدرت تحديثا عن المرض.
وقالت الوزيرة، إن الطفل هو ابن امرأة تم تشخيص إصابتها بالمرض وتخضع للعلاج في مركز عزل.
وذكرت مواليمو، أنه منذ تفشي المرض في 21 مارس، تم الإبلاغ عن تسع حالات، من بينها ثلاثة مرضى تعافوا وستة توفوا، بما فيهم طفل وعامل صحي.
وأشارت إلى أن 211 من أصل 212 شخصا وضعوا ضمن العزل تم السماح بخروجهم
بعد مراقبتهم لمدة 21 يوما وتبين أنهم لم يتأثروا بالمرض.
وأفادت مواليمو أن الحكومة تلتزم بالمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مراقبة الأوبئة، بما في ذلك مرض فيروس ماربورغ.
وأوضحت أن الحكومة ستعلن السيطرة الكاملة على المرض بعد 42 يوما من تسجيل آخر مريض مشتبه به نتيجة سلبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفة أن التاريخ سيكون 31 مايو/أيار 2023.
وشكرت مواليمو الأشخاص الذين شاركوا في السيطرة على فاشية مرض فيروس ماربورغ، بمن فيهم العاملون الصحيون وفرق إدارة الحالات وفرق تتبع المخالطين وفرق الدفن الكريم.
وحثت العاملين الصحيين في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق أفريقيا على مراعاة إرشادات الوقاية من العدوى ومكافحتها.