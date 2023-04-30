عربي
https://sputnikarabic.ae/20230430/-تضرر-طائرة-إسرائيلية-هبطت-اضطراريا-جنوبي-البلاد-1076485602.html
تضرر طائرة إسرائيلية هبطت اضطراريا جنوبي البلاد
تضرر طائرة إسرائيلية هبطت اضطراريا جنوبي البلاد
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تعرض إحدى طائراته لأضرار جراء هبوطها اضطراريا دون وقوع إصابات. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T13:51+0000
2023-04-30T13:51+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102632/23/1026322385_0:151:5428:3204_1920x0_80_0_0_14aa65ffdd217b7ad5f7bb973a436c32.jpg
وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على "تويتر": "هبطت طائرة تدريب من نوع "عفروني" اضطراريا في قاعدة للجيش جنوبي البلاد قبل وقت قصير".وأوضح أن الحادث وقع نتيجة عطل فني في أثناء رحلة تدريب روتينية.وتابع الجيش في بيانه: "تعرضت الطائرة لأضرار طفيفة، ولم تقع إصابات"، مضيفا أنه فتح تحقيقا في الواقعة.والأربعاء الماضي، هبطت مقاتلة إسرائيلية، هي الثانية من نوعها خلال ساعات، بشكل اضطراري دون وقوع إصابات.ووقتها، أعلن الجيش عن هبوط إحدى طائرات "الشبح" اضطراريًا، عقب اصطدامها بطائر في أجواء النقب.وقال الجيش في بيان آنذاك: "مقاتلة من طراز F-35 اصطدمت خلال مشاركتها في فعاليات الاحتفال بما يُسمى عيد الاستقلال، بطائر في سماء النقب، الأمر الذي تسبب بهبوطها اضطرارًا دون وقوع إصابات".وأكدت الإذاعة العبرية أن الطائرة المقاتلة التابعة للجيش الإسرائيلي كانت تشارك في فعاليات الاحتفال بـ"استقلال إسرائيل"، وأنها هبطت اضطراريا في قاعدة عسكرية جوية جنوبي البلاد بعد اصطدامها بطائرة، دون وقوع إصابات.وقبل ذلك بساعات، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن طائرة مروحية مقاتلة من نوع "أباتشي"، تابعة للجيش الإسرائيلي "هبطت اضطراريا بسبب عطل فني، خلال مشاركتها في استعراض "يوم الاستقلال" الـ75 لدولة إسرائيل"، في إشارة لذكرى تأسيس إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230426/هبوط-طائرة-إسرائيلية-اضطراريا-بسبب-عطل-فني-والجيش-يفتح-تحقيقا-1076321205.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102632/23/1026322385_478:0:4951:3355_1920x0_80_0_0_b43ece35742eae47b2274561c832d6d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تضرر طائرة إسرائيلية هبطت اضطراريا جنوبي البلاد

13:51 GMT 30.04.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ / مقاتلة F-15 الإسرائيلية
مقاتلة F-15 الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ /
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تعرض إحدى طائراته لأضرار جراء هبوطها اضطراريا دون وقوع إصابات.
وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على "تويتر": "هبطت طائرة تدريب من نوع "عفروني" اضطراريا في قاعدة للجيش جنوبي البلاد قبل وقت قصير".
وأوضح أن الحادث وقع نتيجة عطل فني في أثناء رحلة تدريب روتينية.
وتابع الجيش في بيانه: "تعرضت الطائرة لأضرار طفيفة، ولم تقع إصابات"، مضيفا أنه فتح تحقيقا في الواقعة.
والأربعاء الماضي، هبطت مقاتلة إسرائيلية، هي الثانية من نوعها خلال ساعات، بشكل اضطراري دون وقوع إصابات.
ووقتها، أعلن الجيش عن هبوط إحدى طائرات "الشبح" اضطراريًا، عقب اصطدامها بطائر في أجواء النقب.
وقال الجيش في بيان آنذاك: "مقاتلة من طراز F-35 اصطدمت خلال مشاركتها في فعاليات الاحتفال بما يُسمى عيد الاستقلال، بطائر في سماء النقب، الأمر الذي تسبب بهبوطها اضطرارًا دون وقوع إصابات".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
هبوط طائرة إسرائيلية اضطراريا بسبب عطل فني والجيش يفتح تحقيقا
26 أبريل, 13:47 GMT
وأكدت الإذاعة العبرية أن الطائرة المقاتلة التابعة للجيش الإسرائيلي كانت تشارك في فعاليات الاحتفال بـ"استقلال إسرائيل"، وأنها هبطت اضطراريا في قاعدة عسكرية جوية جنوبي البلاد بعد اصطدامها بطائرة، دون وقوع إصابات.
وقبل ذلك بساعات، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن طائرة مروحية مقاتلة من نوع "أباتشي"، تابعة للجيش الإسرائيلي "هبطت اضطراريا بسبب عطل فني، خلال مشاركتها في استعراض "يوم الاستقلال" الـ75 لدولة إسرائيل"، في إشارة لذكرى تأسيس إسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:53 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:53 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة28 أبريل, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала