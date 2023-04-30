https://sputnikarabic.ae/20230430/-تضرر-طائرة-إسرائيلية-هبطت-اضطراريا-جنوبي-البلاد-1076485602.html
تضرر طائرة إسرائيلية هبطت اضطراريا جنوبي البلاد
تضرر طائرة إسرائيلية هبطت اضطراريا جنوبي البلاد
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تعرض إحدى طائراته لأضرار جراء هبوطها اضطراريا دون وقوع إصابات. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T13:51+0000
2023-04-30T13:51+0000
2023-04-30T13:51+0000
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وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على "تويتر": "هبطت طائرة تدريب من نوع "عفروني" اضطراريا في قاعدة للجيش جنوبي البلاد قبل وقت قصير".وأوضح أن الحادث وقع نتيجة عطل فني في أثناء رحلة تدريب روتينية.وتابع الجيش في بيانه: "تعرضت الطائرة لأضرار طفيفة، ولم تقع إصابات"، مضيفا أنه فتح تحقيقا في الواقعة.والأربعاء الماضي، هبطت مقاتلة إسرائيلية، هي الثانية من نوعها خلال ساعات، بشكل اضطراري دون وقوع إصابات.ووقتها، أعلن الجيش عن هبوط إحدى طائرات "الشبح" اضطراريًا، عقب اصطدامها بطائر في أجواء النقب.وقال الجيش في بيان آنذاك: "مقاتلة من طراز F-35 اصطدمت خلال مشاركتها في فعاليات الاحتفال بما يُسمى عيد الاستقلال، بطائر في سماء النقب، الأمر الذي تسبب بهبوطها اضطرارًا دون وقوع إصابات".وأكدت الإذاعة العبرية أن الطائرة المقاتلة التابعة للجيش الإسرائيلي كانت تشارك في فعاليات الاحتفال بـ"استقلال إسرائيل"، وأنها هبطت اضطراريا في قاعدة عسكرية جوية جنوبي البلاد بعد اصطدامها بطائرة، دون وقوع إصابات.وقبل ذلك بساعات، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن طائرة مروحية مقاتلة من نوع "أباتشي"، تابعة للجيش الإسرائيلي "هبطت اضطراريا بسبب عطل فني، خلال مشاركتها في استعراض "يوم الاستقلال" الـ75 لدولة إسرائيل"، في إشارة لذكرى تأسيس إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230426/هبوط-طائرة-إسرائيلية-اضطراريا-بسبب-عطل-فني-والجيش-يفتح-تحقيقا-1076321205.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تضرر طائرة إسرائيلية هبطت اضطراريا جنوبي البلاد
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تعرض إحدى طائراته لأضرار جراء هبوطها اضطراريا دون وقوع إصابات.
وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على "تويتر": "هبطت طائرة تدريب من نوع "عفروني" اضطراريا في قاعدة للجيش جنوبي البلاد قبل وقت قصير".
وأوضح أن الحادث وقع نتيجة عطل فني في أثناء رحلة تدريب روتينية.
وتابع الجيش في بيانه: "تعرضت الطائرة لأضرار طفيفة، ولم تقع إصابات"، مضيفا أنه فتح تحقيقا في الواقعة.
والأربعاء الماضي، هبطت مقاتلة إسرائيلية
، هي الثانية من نوعها خلال ساعات، بشكل اضطراري دون وقوع إصابات.
ووقتها، أعلن الجيش عن هبوط إحدى طائرات "الشبح" اضطراريًا، عقب اصطدامها بطائر في أجواء النقب.
وقال الجيش في بيان آنذاك: "مقاتلة من طراز F-35 اصطدمت خلال مشاركتها في فعاليات الاحتفال بما يُسمى عيد الاستقلال، بطائر في سماء النقب، الأمر الذي تسبب بهبوطها اضطرارًا دون وقوع إصابات".
وأكدت الإذاعة العبرية أن الطائرة المقاتلة التابعة للجيش الإسرائيلي كانت تشارك في فعاليات الاحتفال بـ"استقلال إسرائيل"
، وأنها هبطت اضطراريا في قاعدة عسكرية جوية جنوبي البلاد بعد اصطدامها بطائرة، دون وقوع إصابات.
وقبل ذلك بساعات، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن طائرة مروحية مقاتلة
من نوع "أباتشي"، تابعة للجيش الإسرائيلي "هبطت اضطراريا بسبب عطل فني، خلال مشاركتها في استعراض "يوم الاستقلال" الـ75 لدولة إسرائيل"، في إشارة لذكرى تأسيس إسرائيل.