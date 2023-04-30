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8 علامات تعرف بها المتحور الجديد لفيروس كورونا
8 علامات تعرف بها المتحور الجديد لفيروس كورونا
قالت تقارير إعلامية إن متحورا جديدا لفيروس كورونا، بدأ في الانتشار، يحمل اسم أركتوروس، تم الإبلاغ عنه في أكثر من 30 دولة. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T08:00+0000
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ووفقا لموقع العين، فإن المتحور الجديد بدأ في الظهور أول مرة في الهند، وهو منبثق من متحور أوميكرون، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية مراقبتها له.وقد تم اكتشاف هذا المتحور في نهاية مارس/ آذار الماضي، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدد البلدان التي تضررت منه إلى الآن يصل إلى 34 دولة.من جهته حدد الدكتور فيبين فاشيشثا، الرئيس السابق للأكاديمية الهندية لطب الأطفال، أعراض "أركتوروس" في 8 أعراض، أولها ارتفاع في درجة الحرارة، بصورة أعلى مما كانت عليه في المتغيرات السابقة لكورونا.يشار إلى أن إصابات كورونا عموما شهدت انخفاضا في الفترة الماضية، حيث وصلت الحالات الجديدة المعروفة إلى 3.6 مليون حالة، إضافة إلى أكثر من 25000 حالة وفاة في الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 26 مارس/آذار، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 27% و39% مقارنة بما سبقها من فترات.وقد مثلت الإصابة بالمتحور الجديد أركتوروس 45.1% من الحالات في الفترة من 6 إلى 12 مارس/آذار، بزيادة من 35.6% خلال نفس الأيام في فبراير/شباط.طالع أيضا: منظمة الصحة العالمية: كورونا في 2023 قد يشكل تهديدا مماثلا للإنفلونزا
https://sputnikarabic.ae/20230108/الصحة-العالمية-تحذر-من-متحور-كورونا-الجديد-أكثر-قابلية-للانتقال-حتى-الآن-1072036104.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أخبار الهند اليوم
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أخبار الهند اليوم

8 علامات تعرف بها المتحور الجديد لفيروس كورونا

08:00 GMT 30.04.2023
© AP Photo / Ng Han Guanمكافحة انتشار فيروس "كوفيد-19" (كورونا) في الصين
مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا) في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
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قالت تقارير إعلامية إن متحورا جديدا لفيروس كورونا، بدأ في الانتشار، يحمل اسم أركتوروس، تم الإبلاغ عنه في أكثر من 30 دولة.
ووفقا لموقع العين، فإن المتحور الجديد بدأ في الظهور أول مرة في الهند، وهو منبثق من متحور أوميكرون، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية مراقبتها له.
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
مجتمع
الصحة العالمية تحذر من متحور "كورونا" الجديد... "أكثر قابلية للانتقال حتى الآن"
8 يناير, 07:11 GMT
وقد تم اكتشاف هذا المتحور في نهاية مارس/ آذار الماضي، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن عدد البلدان التي تضررت منه إلى الآن يصل إلى 34 دولة.
من جهته حدد الدكتور فيبين فاشيشثا، الرئيس السابق للأكاديمية الهندية لطب الأطفال، أعراض "أركتوروس" في 8 أعراض، أولها ارتفاع في درجة الحرارة، بصورة أعلى مما كانت عليه في المتغيرات السابقة لكورونا.

ومنها كذلك السعال والاحتقان والتهاب الملتحمة، التهاب الحلق، سيلان الأنف، آلام الجسم والإرهاق والصداع

يشار إلى أن إصابات كورونا عموما شهدت انخفاضا في الفترة الماضية، حيث وصلت الحالات الجديدة المعروفة إلى 3.6 مليون حالة، إضافة إلى أكثر من 25000 حالة وفاة في الفترة من 27 فبراير/شباط إلى 26 مارس/آذار، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 27% و39% مقارنة بما سبقها من فترات.
وقد مثلت الإصابة بالمتحور الجديد أركتوروس 45.1% من الحالات في الفترة من 6 إلى 12 مارس/آذار، بزيادة من 35.6% خلال نفس الأيام في فبراير/شباط.
طالع أيضا: منظمة الصحة العالمية: كورونا في 2023 قد يشكل تهديدا مماثلا للإنفلونزا
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