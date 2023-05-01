https://sputnikarabic.ae/20230501/أنصار-الله-تحذر-من-انعكاسات-خطيرة-لاستمرار-التصعيد-في-اليمن-على-العالم-1076536521.html

"أنصار الله" تحذر من انعكاسات خطيرة لاستمرار التصعيد في اليمن على العالم

"أنصار الله" تحذر من انعكاسات خطيرة لاستمرار التصعيد في اليمن على العالم

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة وبريطانيا بعرقلة جهود تحقيق السلام في اليمن، من خلال السعي إلى استمرار عمليات... 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T18:11+0000

2023-05-01T18:11+0000

2023-05-01T18:11+0000

العالم العربي

تحذير

الحرب على اليمن

المجتمع الدولي

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القاهرة – سبوتنيك. وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، مهدي المشاط خلال لقائه في صنعاء بالمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن "الدور الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في العدوان [في إشارة إلى عمليات التحالف العربي] والحصار على اليمن وما رافق ذلك من قطع لمرتبات كافة موظفي الدولة، وصولاً إلى مساعيها لإفشال جهود السلام، يؤكد للشعب اليمني أن أمريكا هي من تقف وراء كل معاناته، وأنها تسعى دائماً إلى استمرار الحرب ومحاربة أي جهود للسلام".وأشار المشاط إلى "أنه كلما حدث أي تقارب بين اليمن والسعودية والوصول إلى تفاهمات تسارع أمريكا إلى إرسال مبعوثها المشؤوم إلى المنطقة وتفشل كل الجهود"، على حد قوله.وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى، الحرص على السلام في اليمن والجاهزية لإحلاله، بالقول: "نحن جاهزون للسلام بمثل جاهزيتنا للحرب وليختار العدوان الطريق الذي يريده فنحن في موقف الدفاع المشروع عن بلدنا وحريتنا واستقلالنا".ورأى أن المبادرة الإنسانية التي أعلنتها "أنصار الله" للإفراج عن القائد الجنوبي في الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، تأكيد من الجماعة على وحدة الشعب اليمني.وقال: "نحن أبناء اليمن نختلف عن كل الشعوب، عندنا وحدة الوجدان قبل وحدة الأرض، فكل الدعايات التي روج لها الأمريكي والبريطاني ودعاة التقسيم تبخرت، وهي تؤكد أن وحدة اليمن ليست وحدة سياسية فقط، بل هي وحدة شعب ومثلما قادها الشعب وصنعها الشعب فسيحافظ عليها الشعب، ولن تخضع لأي مزايدات خارجية أو سياسية".من جانبه، عبر المبعوث الأممي عن "شكره للرئيس المشاط على المبادرة الأحادية الجانب والمتمثلة في إطلاق سراح اللواء فيصل رجب".

https://sputnikarabic.ae/20230501/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-بتدمير-الصناعات-الوطنية-لتحويل-اليمن-إلى-سوق-استهلاكية-1076522392.html

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العالم العربي, تحذير, الحرب على اليمن, المجتمع الدولي