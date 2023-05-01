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https://sputnikarabic.ae/20230501/إسرائيل-غانتس-بشأن-المفاوضات-حول-إصلاح-القضاء-لا-يوجد-تقدم-في-أي-من-القضايا-1076516543.html
إسرائيل.. غانتس بشأن المفاوضات حول "إصلاح القضاء": لا يوجد تقدم في أي من القضايا
إسرائيل.. غانتس بشأن المفاوضات حول "إصلاح القضاء": لا يوجد تقدم في أي من القضايا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، إن المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي يستضيفها الرئيس يتسحاق هرتسوغ حول خطة إصلاح... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T12:31+0000
2023-05-01T12:31+0000
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جاء ذلك في كلمة له، اليوم الإثنين، خلال اجتماع كتلته البرلمانية في الكنيست، في اليوم الأول من افتتاح دورته الصيفية بعد عطلة استمرت لنحو 4 أسابيع.وقال غانتس على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "المفاوضات لا تحرز تقدما في أي من القضايا ولا سيما موضوع لجنة اختيار القضاة".وتابع "لست خائفا من طريق طويل - سنكافح من أجل التقدم وإحراز تفاهمات، لكننا لن نسمح للتحالف باللعب بالوقت من أجل دفع التشريعات في الزمان والمكان المناسبين له".وفي 27 مارس/آذار الماضي وفي ظل تظاهرات حاشدة وإضرابات عامة بما في ذلك في مطار بن غوريون، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعليق عرض التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء للتصويت عليها في الكنيست إلى الدورة الصيفية لحين إجراء حوار مع المعارضة الرافضة لخطته.وتشمل الخطة سيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.ورحب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ بقرار نتنياهو، وأعلن استضافته جلسات الحوار بين أحزاب ائتلافه وأحزاب المعارضة التي تشكك في نوايا رئيس الوزراء.ورغم تعليق نتنياهو خطته، إلا أن التظاهرات تواصلت في إسرائيل من قبل قادة الحراك الجماهيري، الذين اعتبروا أن تأجيل نتنياهو تمرير التشريعات مجرد "خدعة" لكسب الوقت وتهدئة الحراك، وأنه ينوي تمريرها في الدورة الصيفية للكنيست.وفيما تقول المعارضة إن خطة نتنياهو، ستقضي على الديمقراطية وترسخ لحكم استبدادي. ينفي رئيس الوزراء ذلك ويقول إن الخطة تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, بيني غانتس, العالم
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, بيني غانتس, العالم

إسرائيل.. غانتس بشأن المفاوضات حول "إصلاح القضاء": لا يوجد تقدم في أي من القضايا

12:31 GMT 01.05.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس
 وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، إن المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي يستضيفها الرئيس يتسحاق هرتسوغ حول خطة إصلاح القضاء لم تحقق أي تقدم في أي من القضايا المطروحة.
جاء ذلك في كلمة له، اليوم الإثنين، خلال اجتماع كتلته البرلمانية في الكنيست، في اليوم الأول من افتتاح دورته الصيفية بعد عطلة استمرت لنحو 4 أسابيع.
وقال غانتس على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "المفاوضات لا تحرز تقدما في أي من القضايا ولا سيما موضوع لجنة اختيار القضاة".
وتابع "لست خائفا من طريق طويل - سنكافح من أجل التقدم وإحراز تفاهمات، لكننا لن نسمح للتحالف باللعب بالوقت من أجل دفع التشريعات في الزمان والمكان المناسبين له".
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وفي 27 مارس/آذار الماضي وفي ظل تظاهرات حاشدة وإضرابات عامة بما في ذلك في مطار بن غوريون، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعليق عرض التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء للتصويت عليها في الكنيست إلى الدورة الصيفية لحين إجراء حوار مع المعارضة الرافضة لخطته.
وتشمل الخطة سيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
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ورحب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ بقرار نتنياهو، وأعلن استضافته جلسات الحوار بين أحزاب ائتلافه وأحزاب المعارضة التي تشكك في نوايا رئيس الوزراء.
ورغم تعليق نتنياهو خطته، إلا أن التظاهرات تواصلت في إسرائيل من قبل قادة الحراك الجماهيري، الذين اعتبروا أن تأجيل نتنياهو تمرير التشريعات مجرد "خدعة" لكسب الوقت وتهدئة الحراك، وأنه ينوي تمريرها في الدورة الصيفية للكنيست.
وفيما تقول المعارضة إن خطة نتنياهو، ستقضي على الديمقراطية وترسخ لحكم استبدادي. ينفي رئيس الوزراء ذلك ويقول إن الخطة تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
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