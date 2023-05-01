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إعلام: الجيش الأمريكي يتعقب منطادا مجهولا فوق هاواي
إعلام: الجيش الأمريكي يتعقب منطادا مجهولا فوق هاواي
يتعقب الجيش الأمريكي منطادا مجهول المصدر اجتاز أجزاء من هاواي، بعد نحو ثلاثة أشهر من إسقاط منطاد المراقبة الصيني. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T21:38+0000
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وبحسب تقرير لصحيفة "الديلي ميل" يتابع البنتاغون الجسم المجهول منذ أواخر الأسبوع الماضي وقرر أنه لا يشكل تهديدًا للأمن القومي أو حركة المرور الجوية، ولا يرسل أي إشارات اتصال، ولم يحلق فوق أي مواقع عسكرية حساسة.وأشار التقرير إلى أن المنطاد يتحرك ببطء نحو المكسيك، ولا يزال بإمكان أمريكا إسقاطه إذا اقترب من الأرض.وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على تحديد الجهة التي يعود إليها المنطاد، ولا تعتقد أنه تابع للصين.وفي أوائل فبراير/ شباط الماضي، أسقط الجيش الأمريكي منطادًا صينيًا دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية فور وصوله إلى منطقة آمنة فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة السواحل الشرقية للولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230415/إعلام-تحليق-منطاد-صيني-فوق-مجموعة-حاملات-الطائرات-الأمريكية-1075936070.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: الجيش الأمريكي يتعقب منطادا مجهولا فوق هاواي

21:38 GMT 01.05.2023
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
CC0 / pixabay.com /
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يتعقب الجيش الأمريكي منطادا مجهول المصدر اجتاز أجزاء من هاواي، بعد نحو ثلاثة أشهر من إسقاط منطاد المراقبة الصيني.
وبحسب تقرير لصحيفة "الديلي ميل" يتابع البنتاغون الجسم المجهول منذ أواخر الأسبوع الماضي وقرر أنه لا يشكل تهديدًا للأمن القومي أو حركة المرور الجوية، ولا يرسل أي إشارات اتصال، ولم يحلق فوق أي مواقع عسكرية حساسة.
وأشار التقرير إلى أن المنطاد يتحرك ببطء نحو المكسيك، ولا يزال بإمكان أمريكا إسقاطه إذا اقترب من الأرض.
مدمرة صواريخ موجهة طراز أتاغو تابعة للأسطول الياباني أثناء إبحارها ضمن مجموعة بحرية بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس كارل فينسن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
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وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على تحديد الجهة التي يعود إليها المنطاد، ولا تعتقد أنه تابع للصين.
وفي أوائل فبراير/ شباط الماضي، أسقط الجيش الأمريكي منطادًا صينيًا دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية فور وصوله إلى منطقة آمنة فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة السواحل الشرقية للولايات المتحدة.
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