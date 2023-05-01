https://sputnikarabic.ae/20230501/إعلام-تطورات-جديدة-بخصوص-انتقال-مبابي-إلى-ريال-مدريد-1076540348.html
إعلام: تطورات جديدة بخصوص انتقال مبابي إلى ريال مدريد
إعلام: تطورات جديدة بخصوص انتقال مبابي إلى ريال مدريد
قالت تقارير إعلامية إن هناك تطورات جديدة طرأت على ملف انتقال اللاعب الدولي، كليان مبابي، إلى صفوف نادي ريال مدريد. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T20:49+0000
2023-05-01T20:49+0000
2023-05-01T20:54+0000
رياضة
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ووفق موقع "كورة" فقد أبلغ مبابي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف.وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".يشار إلى أن مبابي ينتهي عقده مع ناديه باريس سان جيرمان في فترة الصيف من العام المقبل 2024، ويمكنه التجديد في حال موافقة الطرفين لموسم بعدها وفقا للعقد.طالع أيضا: صحيفة: رئيس ريال مدريد يحسم جدل صفقة كيليان مبابي بـ"كلمة واحدة"
https://sputnikarabic.ae/20220529/رئيس-ريال-مدريد-مبابي-أصبح-في-طي-النسيان-ولهذا-السبب-يتفوق-لاعبونا-على-الآخرين-1062833379.html
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, نادي باريس سان جيرمان, الأخبار
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, نادي باريس سان جيرمان, الأخبار
إعلام: تطورات جديدة بخصوص انتقال مبابي إلى ريال مدريد
20:49 GMT 01.05.2023 (تم التحديث: 20:54 GMT 01.05.2023) تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية إن هناك تطورات جديدة طرأت على ملف انتقال اللاعب الدولي، كليان مبابي، إلى صفوف نادي ريال مدريد.
ووفق موقع
"كورة" فقد أبلغ مبابي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف.
وكان رد بيريز
عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
وكان ريال مدريد قد حاول ضم مبابي، مرتين، الأولى تم رفضها في آخر فترة الانتقالات الصيفية، وكان المبلغ المعروض وقتها 180 مليون يورو، والثانية تم تجديد عقده رغم الاتفاق معه على الانتقال.
يشار إلى أن مبابي ينتهي عقده مع ناديه باريس سان جيرمان في فترة الصيف من العام المقبل 2024، ويمكنه التجديد في حال موافقة الطرفين لموسم بعدها وفقا للعقد.